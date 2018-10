Kde je Kovář? Na farmu neodjel. Musí si zvyknout na náš hokej, tvrdí média

Bridgeport v sobotu začal sezonu na ledě Lehigh Valley a podlehl domácím Phantoms 3:6, ale účastník pěti mistrovství světa i únorových olympijských her v Pchjongčchangu u toho nebyl. V klubu českého centra, jehož má pod křídly známý agent Allan Walsh, dosud neviděli, zatímco spolu s Kovářem Ostrovany vyřazený bek Devon Toews se hlásil ihned.

#Isles say Jan Kovar is taking some time to figure out his next move.