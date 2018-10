Carolina zažívá historický start, zámoří baví i speciální novou oslavou

Takže o co tedy jde? Hráči Caroliny se vyrovnají na modrou čáru, pomalu s rukama nad hlavou roztleskají fanoušky v domácí hale, rozjedou se přes celé hřiště a vyskočí na mantinel. Pro fanouška v Evropě, zvyklého na kdejaké kejkle, celkem nic zásadního, v zámoří ale podobné veselosti tolik neznají. Fanouškům se oslavy líbí a hráčům zdá se taky.

Poprvé k novým radovánkám došlo během výhry 8:5 nad Rangers a podruhé včera právě proti Canucks. „Každá oslava, kterou pro fanoušky vytvoříte, je fajn a ukazuje náš respekt vůči nim. Jde jen o to, že občas už je to všechno až moc zažité," vysvětloval sedmatřicetiletý Williams pro ESPN proč se se svými parťáky pustil do něčeho nového.

Když se oslava odehrála úplně poprvé, oblétlo video celou NHL. Trenér Rod Brind´Amour, majitel 1484 startů v základní části a 159 v play off sám prohlásil, že v zámoří ještě nic podobného neviděl.

„Chceme se po výhře pobavit, hráči by si měli každé vítězstvé užít a s nimi samozřejmě i naši fanoušci. I tohle je záměr našeho nového majitele, takže proč nezkusit něco nového?" popisoval bývalý útočník, který před lety jako kapitán mužstva dotáhl Hurricanes k prvnímu a zatím jedinému Stanley Cupu.

VIDEO: Nová pozápasová oslava Caroliny

Williams pak médiím sdělil, že původní myšlenka vznikla z debat s managementem klubu, který si přál, aby hráči lákali fanoušky na zábavu. Samozřejmě kromě toho, že budou vyhrávat zápasy... No a takhle bylo rozhodnuto, připraví se nová vítězná oslava.

„Takže ti lidé, co jsou třeba zvyklí odcházet z nějakého důvodu pět minut před zápasem, si to možná kvůli tomuhle rozmyslí," věří Williams, který zároveň dodal, že nový rituál hráčů Hurricanes možná budou v průběhu ročníku čekat určité modifikace.

Zároveň je ale ještě nejasné, jestli se vůbec udrží. Proč? V zámoří zkrátka nejsou zvyklí slavit na ledě podobně divokým stylem. V NHL se zastává názor, že soupeře je třeba respektovat a jakýkoli přehnaný akt by mohl být podnětem k nařčení z dehonestace.

„Zatím je ale vše v pořádku, reakce z Twitteru, telefonů a sms zpráv značily spokojenost na zhruba 98%. Ale to víte, ne vždycky se můžete zalíbit všem," řekl Williams.

Nicméně po prvním týdnu je jeho tým se sedmi body na špičce NHL, takže tady se asi nic měnit nebude. Bitvu Canes s Vancouverem jsme sledovali živě na Instagramu.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - Vancouver