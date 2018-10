NHL šílí z Pastrňáka: Jako slavný Jágrův slalom! Panika, smál se střelec

Málo naplat bylo maskovanému muži v brankovišti Bruins Jaroslavu Halákovi 25 zastavených puků z 26 a jediný inkasovaný gól ve dvou startech za nového zaměstnavatele. Jako první hvězda zápasu vyjel před 17.565 fanoušků v TD Garden a zamáváním je potěšil Pastrňák, Halák byl třetí hvězdný muž.

Právě Pastrňákova trefa odšpuntovala velký obrat Bruins, kteří po trefě Connora McDavida prohrávali od čtvrté minuty 0:1. V 10. minutě ale při přesilovce fantasticky srovnal Pastrňák a na konce první dvacítky to bylo zásluhou skórujícího Marchanda a Nordströma 3:1 pro domácí.

Jednu asistenci získal i David Krejčí a Bruins nakonec díky výhře 4:1 získali třetí vítězství v řadě.

"Moje hlava přitom byla absolutně v panickém módu," přiznal se novinářům bažícím po zjištění, co šlo českému střelci během kličkované hlavou, Pastrňák. "V obraně měl Edmonton díru, tak jsem do ní prostě zkusil vjet a skončil jsem až před brankou. Jsem rád, že nám to pomohlo, dali jsme pak další dva góly, nakoplo nás to," doplnil svá slova rodák z Havířova.

VIDEO: Podívejte se na krásný gól Davida Pastrňáka

Nadšený z krásného Pastrňákova gólu byl i kouč Bruins Bruce Cassidy. "Kdo by takovýto gól neocenil? Jednoduše skvělá trefa, Pasta při ní odvedl kus úžasné práce. Nemám rád, když doma inkasujeme první, proto mě těší, že jsme skóre velmi rychle dokázali otočit na svou stranu," řekl Cassidy a zhodnotil i celý duel.

"Kdybych měl být konkrétní, tak mě také potěšil výkon speciálních formací. Jak té přesilovkové, která dala dva góly, tak čtveřice na oslabení. Tím jsme zápas rozhodli, zapojili jsme všechny hráče ze střídačky, náhradní gólman podal výtečný výkon. Takhle si představuji, že se budeme prezentovat i v dalším průběhu sezony.“

Lepší Jágr, nebo Pastrňák?

Ale ještě zpět k Pastrňákovi. 22letý forvard se trefou proti Oilers zlepšil v ročníku na šest bodů (4+2) za čtyři střetnutí a je třetím nejproduktivnějším hráčem Bruins za osmibodovými Bergeronem a Marchandem.

Asistenci na zatím poslední Pastrňákův gól bral obránce Matt Grzelcyk, který si dvěma body za dvě přesné přihrávky vytvořil kariérní maximum. "Pastův gól? To je prostě celý on, je strašná zábava ho sledovat. Myslím si, že v letošní sezoně nám podobných akcí ještě hodně ukáže," zavěštil si 24letý Američan.

Na Twitteru přispěchal se svým "komentářem" i Pastrňákův krajan Jakub Lauko, který na sklonku září podepsal s Bostonem tříletý nováčkovský kontrakt a následně se přesunul z přípravného kempu do celku Rouyn-Noranda Huskies do juniorské QMJHL.

Řada twitterových fanoušků Pastrňákův slalom hned přirovnala k legendárnímu gólu Jaromíra Jágra z play off 1995 proti Washingtonu. Tehdy Jágr podobně obalamutil Joea Juneaua a Jima Careyho v brance Capitals.

Co myslíte, jaký gól byl hezčí?

VIDEO: Podívejte se na slavný gól Jaromíra Jágra proti Capitals (ve videu číslo 3 v čase 2.29)