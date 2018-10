Říha mladší hodnotí Plekance: Jeho práce bez kotouče je vynikající

Práce bez kotouče

V této situaci (obrázek číslo 1) se dostal z pozice křídla do forčeku (napadání). Následně se vrací do pozice centra a zůstává na pozici F3 (forward 3, tedy třetí útočník od branky soupeře) tak, že zajišťuje situaci směrem do obrany (obrázek číslo 2). Po vyhraném souboji jeho spoluhráčů na mantinelu se dostává do střelecké pozice „vysokého“ útočníka (obrázek číslo 3), přichází od spoluhráče nahrávka a střela. Situace z první třetiny nám ukazuje perfektní čtení hry v podání Tomáše Plekance. Podobné momenty můžeme u českého útočníka vidět během celého utkání.

Miloš Říha mladší se v nové rubrice deníku Sport zaměřil na výkon zkušeného středního útočníka Tomáš Plekance. • Foto Sport

Gól a ukázka herní inteligence

Na začátku situace před gólem vidíme vynikající práci Tomáše Plekance bez kotouče, a to na úrovni středního pásma, kdy jde sprintem do rychlého protiútoku (4). Po přijetí přihrávky přichází perfektní řešení situace 2 na 1, kdy viděl, že druhý útočník je obsazený, takže vzal situaci na sebe a vyřešil ji individuálně. Jak se dostával do střelecké pozice, viděl, že střelecký úhel má zmenšený (5), proto následuje výborné krátké naznačení střely. Tím si brankáře vytáhl z brány. V závěru akce vidí volného spoluhráče Matthewa Pecu před brankou a jeho přihrávku mu zblokoval obránce Detroitu Filip Hronek (6), pro sebe nešťastně, přímo do gólu. Je ale krásně vidět, že nahrávka mířila přímo na hokejku spoluhráče, takže i kdyby nezasáhla Hronka, byla stejně finální a gólová.

Závěr

Pokud byste sledovali celé utkání Montrealu s Detroitem a zaměřili se na všechna střídání Tomáše Plekance, vyjde vám, že odehrál výborný zápas. V několika sekvencích byla vidět vynikající práce bez kotouče, což platí směrem do obrany i do útoku. Výborně čte hru, a proto je velmi platný pro celý tým. Pro Tomáše to bylo tisící utkání v NHL, což se mu povedlo jako jedenáctému českému hráči v historii, a takový zápas, ve kterém jeho Montreal vyhrál nad Detroitem 7:3, si zasloužil.

Odehrál výborné utkání, a navíc dal velmi důležitý gól pro vývoj utkání. O jeho efektivitě hry také hovoří nasazování od trenéra Clauda Juliena, kde se dostal z pozice čtvrtého centra na ice-time 13:08 minut, tedy o pět víc než proti Pittsburghu, a ke třem střelám na branku. Jeho velkou sílou je pak výborná práce ve speciální formaci na oslabení, kde odehrál 1 minutu a 28 sekund.