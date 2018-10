Voráček kouzlil i bez Girouxe. Krásnou přihrávku nechápal ani střelec

New Jersey Devils oslavují gól do sítě Philadelphie • Reuters

Brankář New Jersey Keith Kinkaid čelí nájezdu Travise Konecnyho z Philadelphie • Reuters

Útočník Philadelphie Sean Coutier se snaží zablokovat útok New Jersey na gólmana Briana Elliota • Reuters

Hokejisté New Jersey se raduje ze vstřelené branky • Reuters

Nedařilo se mu. Tři zápasy za sebou odcházel Jakub Voráček bez kanadského bodu, na to v posledních sezonách není moc zvyklý. Před sobotním utkáním proti New Jersey ho tak trenér Dave Hakstol přesunul z prvního útoku do druhé řady. A český vousáč začal zase úřadovat. Nejdříve úžasnou asistencí našel Nolana Patricka, v 57. minutě pak rozhodl zápas po krásné individuální akci. „Se svou dynamikou může rozhodovat zápasy,“ chválil ho kouč. V závěru přidal Voráček ještě jednu přihrávku a Philadelphia vyhrála 5:2.