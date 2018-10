Kovář poprvé o Islanders: Mohl jsem zahrát líp. Ale proč mě podepisovali?

Sedl si do kavárny kousek vedle arény. Je to poprvé, co český centr, jenž z vlastní vůle opustil Rusko, kde byl králem, aby se porval o NHL, promluvil o své dlouho nejasné situaci. „Nebylo to příjemné,“ reaguje Jan Kovář, který se o nejslavnější ligu rve na farmě Bostonu v Providence, v rozhovoru pro deník Sport.

Jak bylo v poslední době těžké mlčet a nereagovat na to, co všechno se kolem vás vyrojilo? Hlavně na nepravdivé zprávy, že jste odmítl jít na farmu Islanders?

„Bylo to těžký… (přemýšlí) Ani nevím, jak to popsat. Dobří přátelé a rodina věděli, o co se jedná. Nikdo to moc nechápal. Co jsem se bavil s klukama, jako třeba Kuba Jeřábek, Marek Mazanec, tedy hráči, kteří se tady pohybují, taky nechápali, co se děje. Každý den se ptali, co bude.“

Ani vy jste to nevěděl?

„Seděl jsem doma na zadku, sám jsem nevěděl, co budu dělat druhý den. Jestli se něco pohne, nebo ne. Agent Allan Walsh situaci řešil, vždycky jsem měl zprávu s kým mluvil. Ale i tak nic víc vlastně nevíte, dokud není dohoda na sto procent dořešená. Měli jsme ale s agentem dohodu, že nic veřejně komentovat nebudeme do doby, než se vše vyřeší.“

S Islanders jste ani nemohl trénovat, že?

„Ne. Byl jsem dva týdny bez tréninku, akorát jsem chodil běhat.“

Už jste vůbec pochopil, co se stalo?

„Zhruba vím, o co jde, i když do detailu to pochopit nejde. Když nad tím přemýšlím, musím uznat, že největší chyba byla ve mně, že jsem se nedostal do sestavy. Nepřehrál jsem ty čtyři centry, kteří tam jsou. I když už možná byli daní… Ale kdybych hrál líp a třeba dal šest gólů, místo bych dostal.“

Nedali vám šanci jenom tak na oko? Odehrál jste pouze čtyři přípravné zápasy…

„To se hrozně těžko posuzuje. Potom už se začaly dít pro mě horší věci, využili všeho, aby se mě zbavili.“

Navíc rozšířili zprávu, že ani, nechcete zabojovat o farmu.

„To bylo nepříjemný. Mrzelo mě to. Vždyť už dopředu jsem do toho šel s tím, že musím počítat se vším. Najednou to vypadalo, že jsem se na to vykašlal. Což nebyla pravda.“

Dal se ten prostor, který jste dostal, využít lépe? Ve čtyřech přípravných zápasech jste pobral dva body (1+1).

(přemýšlí) „Nějakou šanci jsem dostal, těžko říct… To se mi blbě posuzuje. Spíše jsem si i potom říkal, proč mě vůbec podepisovali. A proč mi nabízeli dobré peníze (jednocestný kontrakt na dva miliony dolarů). Asi neměli co ztratit. Brali to od začátku tak