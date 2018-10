Red Sox inspirují i hokejisty. Chceme je napodobit! hlásí hráči Bruins

Vejdete do autobusu. A kolem sebe slyšíte o baseballu. Přijdete na vrátnici hokejové haly. A hned se vás zeptají: Tak, co říkáte na Red Sox? I prvních pět otázek na Bruce Cassidyho, trenéra hokejových Bruins, mířilo po tréninku směrem k baseballu.

„Určitě je to pro nás inspirující. Rádi bychom je napodobili. A také udělali městu podobnou radost,“ říkal trenér, jenž si pochopitelně vítězný zápas nemohl nechat ujít. „Celé organizaci moc gratuluju.“

Tým Red Sox ovládl baseballovou soutěž podeváté. Bruins zatím v bohaté historii slavii Stanley Cup šestkrát (1929, 1939, 1941, 1970, 1972 a 2011). U toho posledního byl i centr David Krejčí jako klíčová opora v play off.

„Samozřejmě bychom je rádi napodobili. Tady je plán vyhrát každou sezonu. I když ne vždycky se to podaří. Chodíme se na ně koukat, byli jsme i na play off. Je super, že vyhráli. Tady je tradice, že každý vítězný tým jezdí po městě na takových speciálních autech, které jsou i do vody. Duck boat se jim říká. A je to vždycky zážitek pro celé město,“ říká Krejčí.

On už to zažil při oslavách Stanley Cupu. „Tehdy byly v centru asi tři miliony lidí,“ vybavuje si.

Díky Red Sox, hrající v legendárním Fenway Parku, vybudovaném v roce 1912, si za pár dní město prožije podobnou slávu. „My zrovna budeme někde na tripu, ale bude to v televizi, určitě se budeme dívat,“ plánuje Krejčí.

Boston je sportovní město. Má zastoupení ve všech hlavních profesionálních odvětvích. Red Sox (baseball), Bruins (hokej), Celtics (basketbal), New England Patriots (NFL – americký fotbal) a New England Revolution (MLS - fotbal).

„Skoro každý rok se nějaký tým dostane do finále, takže je super to tady pozorovat. Zvlášť pro toho, kdo má sport opravdu rád,“ popisuje to Krejčí. Ten nikdy nebyl velkým fanouškem baseballu, ale co přišel do Bostonu, Red Sox si oblíbil.

„Hlavně můj brácha je jejich velký fanoušek. Takže jsme se na ně spolu hodně koukali. Já to až tak často nesleduju, ale pochopitelně mám přehled. Vím, jak se jim daří,“ vykládá Krejčí.

„Určitě i nám to dodalo energii do sezony. Chceme je napodobit!“ přidal se Jake DeBrusk, Krejčího spoluhráč z útoku.

Bude v červnu v Bostonu další vítězná párty?

V noci na dnešek si Boston, město sportem posedlé, prožilo velkou slávu. Proslulý baseballový tým Red Sox ovládl Světovou sérii, porazil Los Angeles Dodgers







