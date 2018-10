Samé boule a modřiny. Gólmani v NHL se bouří kvůli nové výstroji

Změny u maskovaných mužů vedení soutěže objasňuje tím, že by si přálo, aby brankáři zase trochu začali vypadat jako normální lidé. Jenže pro gólmany to není nic snadného a zvykat si na nové bude chvíli trvat. Holtby například vykládal, jak cítí na těle při tréninku pecky od spoluhráčů, a to i poté, co smečka hráčů Capitals své rány tlumí.

Samozřejmě není sám, Marc-Andre Fleury z Vegas, který chytá NHL od října 2003, teď zase nosí pod dresem speciální tričko. Na ochranu. „Pěkně to teď štípe a na těle navíc zůstávají modřiny," vysvětlil pro Washington Post trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Celé toto zužování je součástí procesu, který ale funguje na dlouhodobé bázi. Před dvěma lety se například ztenčily kalhoty, teď si gólmani musí zase zvykat na úpravy v horní části těla. „Člověk se cítí takový hubenější," popisuje pocity třiatřicetiletý Fleury, který letos z deseti utkání slavil pět výher.

Holtby si naopak postěžoval, že liga by měla celou situaci řešit trochu komplexněji. Zaměřit by se kromě objemnosti gólmanů dle slov posledního ligového šampiona měla teď i na hráče v poli.

„Sem tam máte nějakou bouli nebo modřinu, s tím se člověk popere, ale časem by mohlo dojít i k nějaké zlomenině," dumá nejlepší brankář ročníku 2015/16. „Pokud to takhle půjde dál, měla by se liga zaměřit také na hokejky útočníků, protože střely jsou čím dál tvrdší a nám nezbývá nic jiného než být prostě větší," pokračuje.

Nic pořádně netlumí náraz puku

Zástupce šéfa NHL Bill Daly na toto téma vzkázal, že liga změny na gólmanské výstroji roky testovala, aby se muži s maskou cítili pohodlně a komfortně. „Zkoušení dopadlo dobře, myslím, že jde jen o to, si na všechno zvyknout," vzkázal. „Samozřejmě v případě, že by docházelo ke zraněním, všechno přehodonotíme. Ale věřím tomu, že to nebude třeba," dodal.

Hlasy z kanceláře ale obětem drsného ostřelování moc platné nejsou. Například veterán Brian Elliott z Philadelphie nedávno prohlásil, že je omlácený jako blázen a Sergej Bobrovskij z Columbusu zase sdělil, že z letících projektilů začíná pomalu mít strach.

„Nic pořádně netlumí náraz puku. Když na vás pak vypálí ranař jako Shea Weber tak je to pěkně nebezpečné. Jen doufám, že liga neupřednostňuje zábavu před bezpečností," kroutí hlavou Holtby.

Čísla trochu jeho tezi podporují. Za prvních 114 utkání padlo v novém ročníku průměrně 3,10 gólu a zápas, což je oproti loňským 2,97 slušný nárůst a nejvyšší výsledek od ročníku 2005/06. Spojitost tady Holtby odmítá a poukazuje spíš na to, že se soutěž víc a víc zaměřuje na ofenzivu.

„Snad se najde zlatá střední cesta a ořežou se chrániče u gólmanů, kteří měli extrémně velkou výstroj, ale neomezí se u těch, jenž měli normální," řekl.