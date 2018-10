Kovář o farmě: Není to žádná sranda. A jakou šanci má podle Krejčího?

Úvodní dva zápasy, v každém z nich gól. V tom dalším bod za asistenci. Takže spokojenost? „Zatím je brzo na nějaké hodnocení. Pro mě je hlavní, že pořád mám nějakou šanci o NHL zabojovat. Je jasné, že ani na farmě to není žádná sranda. Musím dřít dál a uvidíme, jak to bude vypadat,“ krátce pro iSport popsal svoje začátky na farmě sám Kovář, který podřizuje snu jménem NHL všechno. V klubu New York Islanders to nevyšlo, ovšem reprezentační útočník to nevzdal. Nezahořkl. A rve se dál.

„Jsem rád, že to nezabalil a že se o to porve na farmě. Je mu osmadvacet, to je pořád ještě docela mladý. NHL může udělat a být tady ještě minimálně pět sezon. Jsem rád, že ho podepsala Providence,“ říkal Krejčí po včerejším tréninku.

O Kovářovi dobře ví. Z hlavy zmínil, že pět veleúspěšných sezon strávil v Magnitogorsku, měl bod na zápas, dvakrát KHL vyhrál.

„Takže dalším krokem je NHL Určitě mu držím palce, aby mu to vyšlo,“ přeje mu Krejčí, který prostředí Bruins skvěle zná, v organizaci působí od roku 2006. A také v úvodních dvou sezonách strávil část sezony na farmě.

A jakou má podle něj šanci Kovář?

„Šanci má. I proto, že v týmu nemáme moc praváků. Hlavně v těch TOP lajnách. Takže nějaká šance vždycky je. Zatím má tři body ve dvou utkáních, vypadá to, že se mu docela daří. Držím mu samozřejmě palce. Je na dobré cestě, ale bude si to muset zasloužit,“ dobře ví Krejčí.

Češi mají v Bostonu dlouhodobě dobré jméno. Teď český prapor nesou hlavně dva klíčoví útočníci. Vedle Krejčího i kanonýr David Pastrňák. Takže může i tohle hrát Kovářovi do karet? „Možná trochu jo. Ale jinak to bude záležet hlavně na něm. Je tam více hráčů, vedení vždycky vybere někoho, kdo je podle nich už na radě. Tak uvidíme. Držím mu palce,“ přeje mu Krejčí.

Pokud by to vyšlo, mohli by si za Bruins zahrát hned tři čeští útočníci.