Případ Kovař: tuhý boj o NHL. Jak to snáší a co na něj říká Straka?

Janu Kovářovi se do AHL nechce... • AP Photo/Chris Szagola

Jan Kovář se trefil při svém debutu v AHL v dresu Providence, navíc proti farmě New York Islanders • Repro: Twitter.com/AHLBruins

PŘÍMO Z BOSTONU | Spokojit se s tím, že jste dobrý, úspěšný, zajištěný? Nebo poslechnout hlad srdce a na sklonku třicítky ještě svůj hokejový život překopat a posunout ho výš? I když s nejistým výsledkem? U útočníka Jana Kováře vyhrála varianta B. V ruské KHL si mohl dál žít jako král. Ne. On se vrhl do dobrodružství jménem NHL. Neodradil ho ani první direkt. Zvedl se, bojuje dál. K. O.? Zapomeňte. Jak jeho případ komentuje Martin Straka? Co mu vzkazuje David Pastrňák? A proč si musel koupit nové kalhoty?