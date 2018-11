Hattrick? Pastrňák klel a bral masku. Tvrdší ránu jsem nezažil, smekl sok

Pro srovnání: Alexandr Ovečkin, Patrick Kane, Timo Meier a Jeff Skinner na děleném druhém místě ztrácí na české pravé křídlo tři zásahy. Ale zpátky k zápasu.

Jak jste se připravoval na dnešní duel? Dělal jste něco speciálního? Přesně to chtěli vědět novináři, když se v kabině probili vřavou a změtí těl k vysmátému Pastrňákovi. K dobré náladě měl 22letý forvard důvod, jeho hattrick byl klíčem k ukončení letošní venkovní neporazitelnosti Maple Leafs, která se zastavila na šesti utkáních.

"Dal jsem si dobrou večeři, dobrou snídani. Před spaním jsem si navíc trošku zaklel a šel si lehnout. Ale vážně, miluju hrát proti Torontu, je to vždycky zábava," s lišáckým úsměvem prozradil médiím letos už patnáctigólový kanonýr, který v součtu s play off dělá proti kanadskému klubu v průměru 1.42 bodu na zápas.

Na jaře si v prvním kole play off proti Torontu připsal v sedmi utkáních 13 bodů včetně šesti bodů (3+3) ve druhém duelu.

