Říha mladší o Chytilovi: S Canucks zahrál výborně. Pozici si buduje

Silná hra na kotouči

Výborně pracoval na kotouči po celou dobu utkání s Vancouverem. Puku se nezbavuje a je na něm velmi silný, hraje rychle a kreativně. V této situaci z první třetiny v obraném pásmu jde na výpomoc svému obránci (obrázek č. 1) a je pod tlakem dokonce dvou forčekrů (napadajících hráčů) Canucks. Neustále sleduje hru, kotouč, hráče soupeře i své spoluhráče. Čte hru dopředu, proto je schopen se v podobných situacích zachovat efektivně a vyjít z nich jako vítěz. Pod tlakem prvního forčekra udělá protizvratnou kličku v plné rychlosti bruslení (obrázek č. 2), čímž se ho zbaví. Dalšího napadajícího hráče soupeře přečte a prohodí ho (obrázek č. 3), takže se Rangers udrží bezpečně na kotouči a mohou následně jít do svého typického postupného útoku s dvěma obránci a centrem z hloubky obranného pásma.

Miloš Říha mladší analyzuje hru Filipa Chytila. • Foto Sport

Miloš Říha mladší analyzuje hru Filipa Chytila. • Foto Sport

Miloš Říha mladší analyzuje hru Filipa Chytila. • Foto Sport

První gól v sezoně

Díky výbornému pohybu udržel Filip Chytil spoustu kotoučů v těžkých situacích. Dostal pak i šanci v přesilovkové formaci. Začínal na postu pravého křídla (obrázek č.4), následně má pozici ve slotu přesilovkového rozestavení 1-3-1 (obrázek č. 5). Pořád sleduje puk, má přehled o hře, správně se snažil nejdřív tečovat střelu od obránce. Očima zůstal na kotouči dál, ten se k němu následně odrazil. Nebyl pro něj problém vsítit svůj první gól v letošní sezoně v NHL (obrázek č. 6).

Miloš Říha mladší analyzuje hru Filipa Chytila. • Foto Sport

Miloš Říha mladší analyzuje hru Filipa Chytila. • Foto Sport

Miloš Říha mladší analyzuje hru Filipa Chytila. • Foto Sport

Závěr

Proti Vancouveru odehrál Filip výborný zápas, postupně se posouval sestavou do přesilovkové formace a do prvního útoku. Je vidět, že si sice pozici teprve buduje, ale při hře na kotouči je výrazně cítit, tady je jeho hodně silná stránka. Dá se říct, že vzhledem k této vlastnosti může být jeho pozice silnější v elitních formacích než v checking line. Ve čtvrtém útoku si sice vede dobře, ale hraje spíše technický hokej, upozorňuje jím na sebe, ale jeho hra je pro tuto formaci přeci jen méně důrazná v osobních soubojích. Nedá se říct, že by souboje prohrával, ale přeci jen je tolik nedohrává, jak by bylo tady důležité. Je však vidět jeho výborné čtení hry, nejen dopředu, ale i do obranného pásma, kde si výborně hledá protihráče. Jeho pozice v Rangers není ještě hotová, teď si ji získává. Pokud naváže na výkony jako v posledním utkání s Vancouverem, bude silná.

VIDEO: Podívejte se na Chytilův gól proti Canucks