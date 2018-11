Říha mladší hodnotí: Hertl je jedním z nejdůležitějších hráčů Sharks

TÉMA: Pozice Tomáše Hertla v San Jose:

- proč má tak vysoký ice-time

- využití ve dvou variantách přesilovky

- práce při oslabení

- důležitost z pohledu San Jose

Přesilovka: výborné clonění na brankovišti

V přesilové hře chodí Tomáš Hertl na led ve dvou herních variantách. Při první ve formaci 1-3-1 hraje před bránou. Z pozice křídla směřuje po vyhraném buly okamžitě na své místo ke gólmanovi. V tomto prostoru pak zůstává. Vidíme od něj perfektní reakce, nejdříve při zakončení spoluhráče zpoza brány (obrázek 1), kde dohrává situace, následně výborné clonění na hranici brankoviště (obrázek 2). Tady je dokonale vidět, jak má brankář soupeře ztíženou roli při jeho cloně.

V druhé variantě přesilovkové formace začíná Hertl na pozici centra a dále pokračuje převážně uprostřed tvaru 1-3-1 (v současné době nejpoužívanější varianta přesilové hry). Jde na buly a i dál je jeho role odlišná od předchozí varianty, pohybuje se totiž uprostřed přesilovkového tvaru (obrázek 3). Tady je vidět opět dobré čtení hry, protože svým pohybem na sebe navazuje protihráče bránící formace soupeře. Můžeme vidět, že na sebe navázal v určité fázi přesilovky do své blízkosti až 3 protihráče (obrázek 4). Tímto pohybem otevírá zakončení hráčům z krajních pozic, ale také možnost otevírání volných „koridorů“ pro možnost křížných přihrávek.

Práce na oslabení: nejvytěžovanější útočník

Vzhledem k velmi dobrému čtení hry směrem do obrany je Tomáš Hertl nasazován i do speciální formace na oslabení. Sharks točí většinou tři útočné formace pro tuhle herní variantu, ale Hertl se tady často dostává na největší ice-time mezi útočníky svého týmu. Jedním z hlavních důvodů, proč chodí na oslabení tak často, je, že umí velmi dobře blokovat střely (obrázek 5). Navíc zvládá dobře buly a čte hru, proto velmi efektivně pracuje také v pozici vrcholového hráče ve středním pásmu v oslabení (obrázek 6). Tady hrají Sharks rozestavení 1-2-1. on je v postavení nejvýš. Vytlačuje svým výborným pohybem hráče na kotouči z osy kluziště a tlačí ho směrem ke svému obránci, kde ho dostávají pod tlak a následně mohou útočnou akci přerušit efektivně již ve středním pásmu.

Závěr

Tomáš Hertl stal se jednou z klíčových postav San Jose. I v případě, že nehraje v první formaci týmu, stejně často tráví na ledě nejvíc minut ze všech útočníků. To se potvrdilo i při posledním utkání, proti Rangers, kdy se dostal na celkový čas 22:29. Má navíc teď velkou formu, bodoval v posledních sedmi zápasech v řadě (3+8). Velmi silná je jeho fyzická hra, je schopen ustát souboje jeden na jednoho u mantinelu a vyhrávat je. Tým ho využívá ve všech herních situacích. Třeba při oslabení je kladena extrémní důležitost blokování střel, což je u útočníků jedna z nepostradatelných dovedností v současném pojetí moderního hokeje. Mimo speciálních formací chodí navíc na led jako útočník číslo jedna pro hru v prodloužení. Jeho role v týmu postupem času neustále zesiluje, což potvrzují všechny statistiky, herní kvalita a v neposlední řadě vytížení.

Co je „Trenérský revír Miloše Říhy“ Každý týden bude čtenářům iSport.cz nabízet Miloš Říha mladší odborný pohled na jednotlivé situace, které nastanou v zápasech NHL. Z pozice trenéra vysvětlí, proč a jak se daný hráč rozhodl, poukáže na chyby, odhalí geniální řešení.

VIDEO | Vyrovnávací gól Tomáše Hertla proti Rangers