Hvězdy Bostonu byly říčné z Faksy. Bergerona zranil, Marchand se mstil

Jediný gól duelu mezi pátými týmy Západní i Východní konference, kteří se potkávají maximálně jednou za ročník, padl v 62. minutě. To se sekl mistr tesař, jindy autor geniálních přihrávek Brad Marchand nenašel v útočném pásmu přihrávkou z levé strany Davida Pastrňáka a z následného brejku překonal Tuukku Raska z dorážky Jason Dickinson.

Dallas tak jen přetavil v bod navíc střeleckou převahu 37:23 a jeho gólman Ben Bishop byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Pastrňák nenavázal na předchozí tři utkání, ve kterých pokaždé skóroval. Proč? Možná i proto, že neměl k dispozici celý zápas své hvězdné spoluhráče z formace, která je podle expertů tou možná nejlepší v NHL.

Patrice Bergeron zamířil na ošetřovnu v osmé minutě druhé třetiny poté, co ho ve středním pásmu srazil český forvard Radek Faksa. Zákrok českého útočníka se rozhodl pomstít Marchand, který v zápase nasbíral celkem osmnáct trestných minut. V jejich vzájemném souboji povalil Faksa soupeře zápasnickým chvatem na led.

VIDEO: Podívejte se zákrok Radka Faksy na Bergerona

„Je to škoda, fanoušci platí velké peníze za to, aby viděli hvězdy na ledě hrát a dávat góly. Když se musí koukat, jak sedí na trestné lavici, je to nulový zážitek,“ rýpl si kouč hostů Bruce Cassidy.

Celkem hráči Bruins vyinkasovali v zápase, kde debutoval v NHL český obránce Jakub Zbořil, 33 trestných minut, zatímco domácí "jen" 19. Faksa dohrál zápas s jedním dvouminutovým trestem.

Bergeron se v průběhu utkání vrátil zpět a ve třetí třetině sekl Faksu, což vyvolalo další strkanici. V ní byl hodně aktivní Roman Polák. Český obránce ve službách Dallasu uštědřil pár ran Torey Krugovi a vyměnil si pár ostrých slov i s Bergeronem, kterého po střetu s Faksou z druhé třetiny limitovalo zranění ramene.

"Měl problém dokončit zápas, zranění v horní části těla bylo pro Patrice hodně bolestivé. Ještě půjde na vyšetření, ale je to tvrdý hoch, možná bude hrát už příští zápas, uvidíme," popsal trenér Cassidy. „A zápas? Prodloužení nám prostě letos nejdou, vůbec nemáme kotouč a rychle dostáváme góly,“ posteskl si kouč týmu, který má letos v přidaném čase bilanci jedné výhry a tří porážek.

