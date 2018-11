Rangers v úžasu. Chytil očaroval i Lundqvista, brankář soupeře remcal

Rangers v Madison Square Garden porazili Stars těsně 2:1 a natáhli šňůru vítězných domácích zápasů na šest.

Do vedení šel ve 22. minutě po přesilovkové brance Tylera Seguina Dallas. Jimmy Vesey v polovině duelu vyrovnal a nerozhodný stav zlomil Filip Chytil v 45. minutě. Jak? Krásnou střelou! Zadák Brendan Smith ve středním pásmu vystihl rozehrávku hostů, puku se ujal kroměřížský rodák, sjel si k pravému kruhu, využil zadáka Stars Joela Hanleyho jako clonu a střelou nad lapačku Antona Chudobina. Osmé vítězství Rangers z posledních deseti utkání bylo na světě.

VIDEO: Podívejte se na branku Filipa Chytila proti Dallasu

"Po každém zápase se cítím mnohem silnější v kramflecích. Když jsem se v úvodních sedmnácti utkáních střelecky neprosadil, chyběla mi sebedůvěra, po první brance se to ale hodně zlepšilo. Teď vyhráváme a já týmu pomáhám góly. Jsem šťastný," řekl v rozhovoru pro klubovou TV Chytil, jehož si Rangers vybrali v prvním kole loňského draftu na 21. pozici.

