České hody! Chytil uspěl popáté, góly dali Zacha, Kaše, Kempný i Nosek

Ondřej Kaše se snaží obrat hvězdičku Eliase Petterssona z Vancouveru • AP Photo/Jae C. Hong

SOUHRN | Filip Chytil z New York Rangers skóroval v pátém utkání v řadě a podruhé za sebou dál vítězný gól, tentokrát nastartoval svůj klub k výhře 5:0 v derby nad New York Islanders. Hodně se dařilo i dalším Čechům, dva góly dal Pavel Zacha a New Jersey porazilo Montreal 5:2, k výhře Washingtonu nad Chicagem přispěl brankou Michal Kempný a Vegas vyhrálo i díky trefě Tomáše Noska nad Arizonou. Podruhé v řadě skóroval Ondřej Kaše z Anaheimu a Ducks porazili Vancouver.