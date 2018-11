Dočká se Kovář přeci jen NHL? Český útočník trénoval s Bostonem

K vytouženému snu o startu v NHL je zřejmě opět blízko. Český forvard Jan Kovář sice po vypršení angažmá na zkoušku v Providence nepodepsal smlouvu s hlavním týmem, v Bostonu však zůstal a dokonce se s mužstvem připravuje. Na středečním tréninku byl na pozici třináctého útočníka. O Kovářově zapojení do přípravy informovalo vedení klubu na sociálních sítích.

Jan Kovar, who had been playing in Providence on a PTO, is also practicing with the #NHLBruins this morning.