Vrána roste před očima, říká kouč. Led opouští poslední a stále se zlepšuje

Být na draftu NHL zvolen v prvním kole je vždy privilegium a pocta. Každého hráče musí potěšit, že některý z týmů považuje právě jeho za svou jedničku z daného ročníku. Vrána si tyto pocity taky užil, v roce 2014 mu patřilo třinácté místo, nicméně sahl po něm Washington. Tedy jeden z nejlepších týmů posledních let, který má pořádně našlapanou soupisku.

Nevadí. Vrána to zmákl. Prosadil se. V sezoně 2018/19 má například na kontě devět branek, což ho řadí na 87. místo v NHL. Zajímavější na této statistice je ale to, že nikdo v lize nemá tolik gólů s nižším průměrem času stráveného na ledě (14 minut a 24 vteřin).

V tuto chvíli je Vrána rozjetý na 25 gólů a 50 bodů. Na ledě vyniká rychlostí a přesnou střelou. Své schopnosti také pravidelně piluje, téměř vždy bývá tím posledním mužem, který odchází během tréninku z ledu. Nepřipomíná vám to někoho? Třeba Jaromíra Jágra?

VIDEO: Takhle skóroval Vrána minulý týden proti Arizoně

Capitals v tuto chvíli postrádají zraněné útočné hrozby T.J. Oshieho a Toma Wilsona a více tak spoléhají i na Vránu. A Čech zatím nezklamal, připsal čtyři body v posledních třech zápasech a tři z toho byly góly.

„Hodně na sobě pracuje, a to každý trenér vidí rád," řekl kouč Todd Reirden pro Washington Post. „Letos mu ta dřina pomáhá ke konstantním výkonům, šance si vypracovává každý zápas a je útočným přínosem," pokračoval.

Tréninky Capitals vypadají zhruba tak, že většinou je jako první opouští veteráni a ti muži, kteří toho v zápasech odehrají nejvíce. Počítejte tedy s tím, že nejprve zmizí Alexandr Ovečkin a nedaleko za ním Nicklas Bäckström. Hráči z nižších útoků a náhradní gólman jsou na ledě pravidelně déle. Přece jen nějak je třeba ten dojem na vedení týmu udělat.

„Někteří tam jsou občas taky proto, že se po zápase cítí provinile," řekl s úsměvem na tváři útočník Lars Eller. „Ale to rozhodně není Vránův případ, u něj to je tím, že chce být lepší a nespokojit se s tím, co má," pochválil ho střelec vítězného gólu z posledního zápasu o Stanley Cup proti Vegas.

Například před finálovou reprízou minulý týden nebyl Vrána spokojený se svou hrou před brankou, a tak na tréninku poprosil obránce Dmitrije Orlova, aby mu nahazoval puky a on je pak zkoušel tečovat. Když se mu totiž něco nepodaří v zápase, druhý den pak stejnou věc piluje na tréninku.

Čeští střelci v sezoně 2018/19: 1. Pastrňák (Boston) - 20

2. Vrána (Washington) - 9

3. Hertl (San Jose) - 8

4. Voráček (Philadelphia) - 8

5. Frolík (Calgary) - 7

„Někdy si musím počkat, až všichni odejdou a mám led jen pro sebe," vyprávěl Vrána, který si pak sám může trénovat to, co zrovna cítí, že potřebuje vylepšit. „Ve hře mi to pak pomáhá, nabírám si tak sebevědomí," pokračoval.

V mnoha případech musí trenéři své svěřence, kteří si na trénincích přidávají, krotit. Energie, kterou si tam totiž vybijí, jim mnohdy může chybět ve hře. Podle Reirdena to ale není Vránův případ. Mladík s číslem 13 má zatím stále síly dost.

„Navíc doslova můžete vidět, jak vám roste před očima a jak se z něj stává opravdový profesionál. Je rychlý, má skvělou střelu, čím dál víc se podílí na rozhodování zápasů," pokračuje ve chvále Reirden.

A cíle mladé naděje Capitals? Dávat góly, dominovat a nezatěžovat hlavu když se nedaří. Dobře to má nastavené...