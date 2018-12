Rval se a unikátně pykal. Bek Oilers trest odseděl na židli za střídačkou

Ke rvačce došlo v 50. minutě zápasu. Domácí Calvert si před brankou soupeře nebral servítky a pral se trochu i s vlastní frustrací. Jeho tým totiž překvapivě prohrával 2:6, a tak si osmadvacetiletý útočník ulevil a po strkanici společně s o čtyři roky mladším Benningem shodili rukavice.

VIDEO: Rvačka Benninga s Calvertem

Benning nakonec skončil bez helmy a na led padl jako první, ale rvačka byla vyrovnaná. Pěkná podívaná, domácí fanoušci tleskali a pěstní výměna nakopla hráče Avalanche k závěrečnému tlaku. Ale to je jiný příběh.

Hra mezitím musela být přerušena, a to proto, že nevydrželo plexisklo vedle odpočívajícího hříšníka Bennniga. Potíže způsobil jeden z fanoušků, který do něj tloukl, a to se pak rozsypalo.

VIDEO: Podívejte se, jak vypadlo plexi

Kamery následně pozorovaly Benninga, jenž postával u střídačky a čekal, kam bude umístěn. Rozhodčí ho nakonec poslali na lavičku mezi spoluhráče, ale tam si sednout nesměl. Musel počkat, až mu v tunelu jeden z kustodů donese židli a na té si trest odpykal.

A teď zpátky ke gólovým hodům. Colorado, čtvrtý nejútočnější tým soutěže, padl počtvrté v posledních šesti bitvách a proti Edmontonu se složil hlavně ve druhé části hry, kdy obrozený tým skóroval čtyřikrát. Oilers si naopak vedou od příchodu trenéra Kena Hitchcocka skvěle (8-2-1) a jsou konečně tím postrachem, kterým měli od začátku sezony být.

”Dneska jsme je moc nenechali dýchat. Šli jsme po nich celou dobu a odráželi jejich útoky," vykládal dvougólový střelec Ryan Nugent-Hopkins pro NHL.com.

VIDEO: Benning si trest odseděl na židli

Za nejlepšího muže zápasu byl ale spoluhráči označen brankář Mikko Koskinen, který hlavně v závěru vychytal několik velkých šancí Avalanche, celkem pochytal 39 střel a z posledních osmi bitev má bilanci 6-1-1. Navíc pomalu připravuje Cama Talbota o pozici jedničky mužstva.

„Když chcete vyhrávat na ledě takových týmů, jako je Colorado, musí být gólman vaším nejlepším mužem," řekl Hitchcock.

Dvoumetrový Fin sice slavil výhru, ale k čistému kontu měl také daleko. Udržet trio Mikko Rantanen (1. v bodování NHL), Nathan MacKinnon (2. v bodování) a Gabriel Landeskog (10. v bodování) se totiž nepodaří jen tak někomu a Oilers navíc museli hrát polovinu zápasu bez zraněného obránce Oscara Klefboma.

A tak první formace domácích řádila jak to jen šlo a všichni tři dohromady v zápase posbírali deset bodů. Dvaadvacetiletý Rantanen, desátý hráč draftu 2015, je mimochodem rozjetý na 103 nahrávek a 137 bodů a v tuto chvíli bodoval ve dvanácti zápasech v řadě. Přesto jeho tři body byly málo.

„Myslím, že dneska jsme byli trochu unavení. Jak fyzicky, tak duševně. Poslední dobou jsou naše zápasy jako na kolotoči, a to na úspěch v této soutěži nestačí," varoval trenér Jared Bednar pro Denver Post.