Šťastný Kaše slavil tři přesné trefy. Spoléháme na něj, chválil ho kapitán

Vážně? Fakt byl tenhle chlapík draftovaný až v sedmém kole? A šlo za ním na řadu už jen pět hráčů? Správně. Navíc je z celého draftu 2014 Kaše s třiatřiceti góly třináctým nejlepším střelcem, a to odehrál jen 134. utkání. Ti nejaktivnější ze stejného ročníku jich mimochodem mají přes 300...

Jenže Kaše se i přes bídnou výchozí pozici osvědčil jako žolík a i když si na něj Ducks kvůli otřesu mozku museli počkat až do 12. listopadu, jsou teď nadšení, že rodáka z Kadaně v sestavě mají. V prvních třech utkáních se rychlík rozkoukával, ale pak nebodoval jen ve třech z následých dvanácti. Naposledy jeho formu odnesl Dallas.

Kašeho výstupní čísla po zápase? Tři branky z pěti střel a bilance + 4. „Bylo to úžasné, jsem hrozně šťasný," dostal ze sebe třiadvacetiletý útočník v šatně a rychle popisoval sladký třetí gól, po kterém led zasypaly kšiltovky. „Zavřel jsem oči a vypálil. Měl jsem prostor, takže jsem zkusil hlavně trefit branku," vysvětlil poté, co trefil skulinku u tyčky Bena Bishopa.

