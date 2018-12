Pastrňák jen střelcem? Nejšikovnější hráč Bostonu, chválí ho Krejčí

Předvést nádhernou přihrávku přes několik holí soupeře, či zpomalit hru, rozmyslet se a následně vytvořit gólovou akci, to jsou jeho speciality. V základní sestavě Bruins je český centr od ročníku 2007/08 a ani v jedné z jeho dvanácti sezony (když počítáme i tu současnou) neměl více branek než nahrávek.

Nejvíce se přiblížil v ročníku 2016/17, kdy měl asistencí jen o osm více než úspěšných zásahů. Naopak největší rozdíl přišel v sezoně 2013/14, tehdy připravil o 31 gólů více. Hokejová dovednost - to je prostě něco pro něj. Ale obdivuje každého, kdo dokáže hru vidět jinak.

S chutí se podívá na Neymara z PSG, na Cristiana Ronalda z Juventusu, Lionela Messiho z Barcelony či Paula Pogbu z Manchesteru United. „To jsou nejlepší hráči na světě, jak jsou v akci, chci to vidět," popsal v rozhovoru pro Boston Globe.

Ale zpátky na led. Plno šikovných spoluhráčů měl Krejčí i v Bostonu, rychle jmenoval například Marca Savarda. Nyní jedenačtyřicetiletý Kanaďan svého času zvládl i 74 nahrávek a 96 bodů v jedné sezoně. Kdyby nemusel s hokejem předčasně kvůli otřesům mozku v roce 2011 přestat, určitě by bilanci 807 zápasů a 706 bodů (207+499) ještě notně vylepšil.

Kvalitní playmakeři jsou v týmu Bruins i nyní, na mysl českému hokejistovi rychle přišel například Brad Marchand. Každopádně nadmíru v tuto chvíli prý vyniká jiný chlapík, jenž obléká černožlutý dres.

David Krejčí i David Pastrňák bodovali počtvrté v řadě • Foto Reuters / Greg M. Cooper-USA TODAY Sports

„Co všechno dokáže udělat David Pastrňák..." kroutil hlavou. „V televizi to vypadá hrozně snadně, až si řeknete, že to chcete udělat taky. Ale neuděláte. Vlastně by vás to na ledě ani nenapadlo," popisuje Krejčí um českého kolegy, který je známý hlavně střílením branek.

„On je nejen šikovný, je hlavně také sebevědomý, a to mu pomáhá všechny ty kouzla na ledě uskutečnit. Není to prostě jen střelec, je to i tvůrce," poukazuje.

Šanci jeho akce pozorovat má teď skutečně z první ruky. Po zranění Patrice Bergerona, se kterým to šlape Pastrňákovi a Jakea DeBruska, který si zase při hře rozumí s Krejčím, teď Češi hrají vedle sebe. K ruce mají navíc Brada Marchanda, který dal v předchozích sezonách 34, 39 a 37 gólů. Takovým pistolníkům se to nahrává...

Žádný z nich ale ještě nedosahuje kvalit Krejčího hokejového oblíbence Pavla Dacjuka. „Ten měl puk na hokejce přilepený, byla neskutečná zábava ho sledovat," vykládá a rychle přidává vzpomínku na květnové mistrovství světa, kde se ruskému mágovi společně s Pastrňákem šel postavit.

I když nemusel. Bostonské duo přiletělo do dějiště turnaje v Dánsku v den zápasu, bez tréninku a Krejčí bez spánku. Ten se mu v letadle nezadařil. Jenže lákladlo bylo velké. „On byl tím důvodem. Nevěděl jsem, jestli budu mít ještě někdy možnost si proti němu zahrát," řekl Krejčí o dlouholetém útočníkovi Detroitu, který už třetím rokem dělá kapitána Petrohradu.

Jak to dopadlo si možná ještě vzpomínáte. Pastrňák dal dva góly, Krejčí jeden a na tři nahrál a Česko porazilo Rusko 4:3 v prodloužení.

Ale jsou i současní ligoví borci, kteří dokáží Krejčího hokejově nažhavit. Třeba Connor McDavid, Nathan MacKinnon nebo nováček Rasmus Dahlin. Jeden je ale jedničkou.

„Sidney Crosby," vypálil Krejčí. Tímpádem už se určitě těší na dnešní večer, to jeho Bruins jedou právě na led Pittsburghu.