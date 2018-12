Pastrňákovi nové zuby, Krejčímu vlasy. Hvězda vybírala kamarádům dárky | iSport.cz

Marchand se s Haggertym posadil do auta s společně vyrazili do nemocnice Boston´s Children, kde navštívili nemocné děti. No a když už vedle sebe Haggerty měl takovou osobnost, proč nezapnout kameru a nezažít nějakou legraci.

Novinárův dotaz byl tedy celkem jasný, jaké dárky by hvězda Bruins mohla pořídit svým kamarádům? Třeba David Pastrňák by dostal zuby. „Už vydělává dost na to, aby si mohl dovolit to spravit," narážel kanadský reprezentant na Čechovu mezeru v úsměvu.

O nic lépe nedopadl ani Krejčí, do kterého se vyhlášený provokatér a nejtrestanější muž současného ročníku samozřejmě také opřel. „Nastřelit vlasy. Nějak mu mizí," rozesmál se.

Brad Marchand talks about what gifts he'd buy Pasta, Krejci, Bergy and DeBrusk 😂😂

Schytal to od něj taky mladík Jake DeBrusk, který by si údajně měl pořídit strojek na zastřihování. Kvůli dlouhým vousům na krku totiž začíná vypadat jako sci-fi hrdina Wolverine.

Jediný, kdo tedy dopadl dobře, byl hvězdný útočník Patrice Bergeron. „Dostal by kápi Supermana. Protože on prostě je Superman."