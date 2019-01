To je tvrďák! Bomba do hlavy, krvavý gól i rozhovor. A zpátky na led | iSport.cz

Bolestným způsobem pomohl Garlandovi k bolestnému gólu obránce domácího týmu Adam Larsson. Ten 175 centimetrů vysoké křídlo před vlastní bránou krosčekoval, a nastaroval tak útočnou akci Coyotes. Tedy pokud to takhle jde vůbec nazvat.

Zatímco se Garland zabořil do betonu brankáře Cama Talbota a snažil se zvednout a vyhrabat z brankoviště, dostal se puk v přesilové hře Arizony k modré čáře. Od té si pomalu ke kruhům sjel obránce Jordan Oesterle a vyslal na bránu střelu švihem.

A trefil naprosto přesně. Garlanda. Do hlavy.

Křídlo hostí se zrovna zvedalo z kolenou a hned na ně zase kleklo a obratem padlo na led. Garland krvácel skutečně dost, trefu na 2:1 si vážně neužil, soustředil se na úplně jiné věci.

VIDEO: Netradiční Garlandův gól

„Nebyl jsem si moc jistý tím, co mě vlastně trefilo," řekl pro USA Today. „Když jsem odcházel z ledu, viděl jsem jen všude plno krve a Oesterle na mě křičel: Pěknej gól," vykládal po zápase už podstatně klidnější forvard.

Událost se stala ve 24. minutě a Garland si ji prohlédl na opakovačce v šatně během zašívání. Jeho hlavu nově zdobí deset stehů. Poté, co prošel testy a lékař prokázal, že hráč neutrpěl otřes mozku, se volba v 5. kole draftu 2015 na třetí třetinu znovu vrátila do hry.

VIDEO: Garland dával interview a krvácel

Connor Garland took a puck to the face and scored...what did you do this Saturday? Still bleeding, he took time to STILL answer questions from @ToddWalsh. pic.twitter.com/tr48gWn5Wy — FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) 13. ledna 2019

A co se nestalo, Garland byl na ledě jen pár vteřin a znovu skóroval. Tentokrát takovým obyčejným způsobem, puk na čepel a pak do brány. Normál. Arizona vyhrála 3:2, gól to byl vítězný, takže o první hvězdě utkání nebylo pochyb.

„Musím říct, že to bolelo, ale spíš jsem byl zvědavý, odkud mi vlastně ta krev tekla," pokračoval Garland, jenž zároveň upřesnil, že na své hře nehodlá nic měnit. „Jestli se chci udržet v téhle lize, musím chodit před bránu," vysvětloval.

Arizona i díky jeho nebojácnému příspěvku v sobotu oslavila třetí výhru za sebou.

VIDEO: Sestřih utkání Edmonton - Arizona

V neděli hráli Coyotes znovu. Sice prohráli v Calgary 1:7 a sadu výher tak ukončili, ale Garland byl u toho a předvedl, že nelhal. Znovu chodil před bránu a znovu schytával mnoho ran. I když musel hrát s celoobličejovým krytem a na levé oko téměř neviděl.

Pravý hokejista.