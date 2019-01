Fair-play v NHL? Kousl mě, nadával Subban v dresu od krve | iSport.cz

Na ledě T-Mobile Areny panovala atmosféra jak v play off. Golden Knights zasypali branku Predators 48 střelami, za záda výtečného Juuse Sarose ale dostal kotouč pouze Max Pacioretty. Během druhé třetiny tenoučký náskok Vegas vymazal Ryan Johansen, následně se trefil ještě Nick Bonino, jenž dokonal obrat.

Domácí, hnaní skvělými fanoušky, ještě zvýšili otáčky. Jako třetí tým Pacifické divize chtěli odčinit předchozí porážku s Minnesotou a začali se vší silou rvát o vyrovnaní. Se snahou přicházely také potyčky. Hlavní z nich se odehrála 27 vteřin před koncem druhého dějství...

Hvězdnému zadákovi P. K. Subbanovi se utkání příliš nevyvedlo. U úvodního gólu Zlatých Rytířů zaspal a ve druhé třetině nabídl nezpracováním přihrávky domácím brejk 2 na nikoho. I když Vegas obrovskou příležitost ve vyrovnávací gól nepřetavilo, frustrace z torontského rodáka přímo sálala.



Viditelnější byla ještě o pořádný kus víc, když se těsně před druhou přestávkou dostal do konfliktu s Bellemarem. Oba hoši se snažili vybojovat územní převahu před zasahujícím Sarosem, jasnou první hvězdou zápasu, a pak vše nabralo rychlý spád. Subban se z ničeho nic od centra dění otočil s bolestivou grimasou v očích a vedle stojícímu arbitrovi řekl, že byl kousnut.

Událost, které velmi zblízka přihlížel i český forvard Tomáš Nosek, vygradovala v návrat afektovaného Subbana zpátky "do akce". Po chvilce naříkání a výměně názorů s hráči soupeře bek s číslem 76 vystartoval po hostujícím Ryanu Reevesovi. Rozhodčí oba borce rozdělili a obránce Predators ještě stihl cestou kolem střídačky soupeře naznačit hlodání do prstu, přičemž podle jeho gest hrál očividně v celé události hlavní roli malíček.

Urostlému zadákovi viditelně ušpinila krev z prstu jinak úhledně bílý trikot, ale s reklamováním u sudích moc nepochodil. Od rozhodčích vyfasoval dvouminutový trest za nesportovní chování a další dvě minuty za hrubost. Bellemare zůstal bez trestu a na druhé střídačce tak mohl ukazovat svým spoluhráčům, že mu Subban ruku do pusy strčil silou a je to tedy celé čistě jeho vina.

„Jediné o co jsem se snažil, bylo ho chytit. Vzal jsem ho za hlavu a on mě kousnul. Takhle se to stalo, nevím, co dalšího říct," komentoval stroze po zápase incident Subban.



Bellemare zase poukazoval na to, že urostlý Kanaďan přehání. „Snažil se mě vytáhnout ze skrumáže, zřejmě ucítil zuby a teď na to nějak reaguje,” kroutil hlavou nevěřícně třiatřicetiletý Francouz. „Je snad jasné, že když někomu strčíte do pusy ruku a pokusíte se ji vytáhnout, ucítíte zuby," reagoval na dotaz, zda kousl Subbana úmyslně.

Bez úhony ze souboje nevyšel přitom ani on, prokousl si totiž ret. „Co ode mě chcete slyšet? Měl jsem půlku rukavice v krku a neměl jsem žádný chránič, když se ji snažil vytáhnout. Byly to moje zuby," přiznal.

Po zjištění verdiktu sudích se bývalá hvězda Montrealu pakovala do kabiny, kde byla ošetřena. První z trestů za ní odpykal Rocco Grimaldi. “Vůbec nevím, jak jsem z toho vyšel se dvěma tresty. Snažili se mi pak omluvit, ale stejně jsem dostal čtyři trestné minuty... A můj prst krvácí," stál si za svým Subban.

„Bylo to zkrátka tak, jak to bylo. Hráli jsme poslední zápas před pauzou a snažil jsem se naplno na utkání soustředit. To poslední, co chcete, je snížit soustředěnost svého týmu. Vyhráli jsme, takže jsem na to všechno zapomněl," zakončil devětadvacetiletý obránce.

Preds mohou být spokojení. Po výhře 2:1 se bodově dotáhli na lídra Centrální divize z Winnipegu. Vegas zůstává ve své divizi třetí s pohodlným desetibodovým náskokem na Vancouver. NHL teď přeruší All-Star Game.