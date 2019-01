Zadina? Na NHL ještě není připraven, jinak by tam byl, říká jeho trenér | iSport.cz

Specialitou v American Hockey League je hraní tří utkání ve čtyřech dnech. To není nic snadného hokejově ani logisticky a navyknout si na tak náročný program občas pořádně bolí.

Například Griffins hráli v pátek 18. ledna na ledě Rockfordu. Kvůli sněhové bouři dojeli hráči do svých domovů až okolo šesté hodiny ranní, a to rovnou s vidinou dalšího klání. „Chtěl jsem jít do postele a spát, ale víte, jak to chodí. Nešlo to. Kolem jedenácté jsem byl vzhůru," vykládá Zadina pro Detroit News.

No a to byl celkem problém, protože v hlavě měl to, že večer ho čeká ostrá řežba proti Milwaukee Admirals. Tu nakonec Grand Rapids zvládli a vyhráli 3:0. „K hokeji tady zkrátka takové situace patří," říká.

Zadina zatím ve 36 zápasech v AHL nasbíral 21 bodů (11+10), ale patří k nejhorším hráčům v celé soutěži ve statistice plus minus. Tam má na kontě patnáct záporných kousků. Na začátku sezony se přitom spekulovalo, že by rovnou mohl naskočit do NHL, to ale jeho současný kouč Ben Simon v tuto chvíli popřel. Zadina se prý ještě musí zbavit juniorských návyků.

„Na NHL teď není připraven. Kdyby byl, už by ho nahoru povolali," říká čtyřicetiletý trenér, který sám v nejlepší lize světa odehrál 81 utkání. „Na své hře ještě musí zapracovat a zlepšovat se. Jeho výkony jsou zatím nestabilní a musí se lépe adaptovat do našeho herního systému," burcuje ho.

Český útočník Filip Zadina na draftu NHL hrdě obléká dres slavného Detroitu • Foto Profimedia.cz

Že by se český útočník po podobných slovech mračil? To vůbec ne. Je mu sice teprve devatenáct let, ale má přístup profesionála a moc dobře ví, že každá taková kritika je tady pro to, aby ho posunula dál. Red Wings z něj nedělali šestku draftu pro nic za nic, chtějí z něj mít hráče, na kterém si postaví budoucnost.

„Vím, že po mně chtějí víc tvořit hru. Nechat si puk a počkat s rozehrávkou a ne jenom někam nahazovat. Pak znovu získávat takový kotouč není vůbec snadné," zamyslel se.

Do kádru tradičního klubu se těší. V kempu se uvedl skvěle a příznivci Red Wings z něj byli více než nadšení a je jasné, že odchovanec Pardubic je nebude chtít zklamat. Se svým pobytem na farmě je v pohodě, moc dobře ví, že v Detroitu je to běžný proces.

I když je teď klub v přestavbě a nadaní Dylan Larkin, Dennis Cholowski, Michael Rasmussen či Filip Hronek toho na farmě tolik odehrát nemuseli, dříve to nebylo zvykem. Třeba Jiří Hudler před lety v AHL odehrál 185 zápasů (z toho 52 během výluky) než si u Red Wings získal trvalé místo.

„Vím, jak to tu chodí a viděl jsem plno hráčů, kteří dres Red Wings hned po draftu neoblékli. Já se v kempu snažil co to šlo, ale nepodařilo se. Proto makám tady a čekám na svou šanci," popisoval.

Další zkušenosti získává po nedávném MS do 20 let. Tam o rok dříve zářil, ale tentokrát stejně jako celý český tým vyhořel. Připsal si jedinou nahrávku a tři záporné body a v Grand Rapids mohou sledovat, jak si jejich mladá hvězdička s úderem do sebevědomí poradí.

Simon přiznal, že šampionát moc nesledoval, ale je rád, že už je pryč. A že Zadina tak v hlavě mohl pomyslně svou juniorskou kariéru uzavřít. „Hrajete tam proti nejlepším hráčům ve svém věku, ale nehrajete proti chlapům. Před lety jsem si to sám zkusil a bylo to super, ale v porování s profihokejem je to něco úplně jiného," dodal majitel stříbrné medaile s USA z turnaje v roce 1997.

Každopádně Zadinův trenér není pouze kritikem, který poukazuje jen na chyby mladého křídla. Moc dobře ví, že jde o talentovaného borce, který má všechno před sebou a okolí upozorňuje, že mu je teprve 19 let.

„Je rozumný a líbí se mi, jak se chce učit. Každý den přichází na stadion a vidíte na něm, že chce být lepší a lepší. A přesně proto jednou uspěje. Je to jen otázka času," vzkazuje.