Luongo je třetí! NHL chytal už v minulém tisíciletí, teď je brankářskou legendou | iSport.cz

Ve věku 39 let už většina hokejistů užívá hokejový důchod. Stále se ale najdou tací, kteří snesou ta nejpřísnější měřítka. Luongo poprvé v NHL chytal ještě v minulém tisíciletí a v soutěži už se drží neskutečných devatenáct sezon.

Kariéru začal jako velký talent New York Islanders, ale stal se obětí generálního manažera Mika Milburyho. Ten během své aktivní činnosti provedl velké množství nesmyslných výměn a tahle je označována za tu úplně "nejvyvedenější".

V červnu 2000 poslal mladičkého Luonga společně s Ollim Jokinenem na Floridu za útočníky Marka Parrishe a Olega Kvašu. Za Panthers následně chytal pět let, než se vydal do Vancouveru a pak zpátky na Floridu. Je majitelem dvou zlatých medailí z olympijských her i mistrovství světa, vyhrál také Světový pohár...

Jeho nejvýznamnější stopa je přesto v NHL. Díky včerejší výhře nad Avalanche přeskočil Eda Belfoura a zařadil se za Roye a Brodeura. Prakticky nepřekonatelné velikány.

„Už ráno jsem se cítil při rozbruslení skutečně dobře. Při hře mi spoluhráči dost pomáhali, většinu puků jsem dobře viděli a zahřál jsem se několika povedenými zákroky," řekl po zápase pro Fox Sports.

Historická tabulka výher: 1. Martin Brodeur - 691

2. Patrick Roy - 551

3. Roberto Luongo - 485

4. Ed Belfour - 484

5. Curtis Joseph - 454

...

14. Dominik Hašek - 389

Především mladíci na straně domácích si na něm několikrát vylámali zuby. Třiadvacetiletý Nathan MacKinnon vyšel bodově úplně naprázdno a jen kroutil hlavou, když viděl, jakým způsobem ho Luongo dokázal vylapat. Několikrát zastavil i ještě o rok mladšího Mikko Rantanena. Střet generací vyzněl pro mazáka.

„Hlavně jsem ale šťastný, že máme dva body," pokračoval brankář. „Pro nás to je důležitá výhra z cizího ledu, navíc proti jednomu z těch lepších týmů," řekl pro NHL.com.

Florida stále bojuje o play off, i když jedenadvacet zápasů před koncem základní části ztrácí na poslední postupovou pozici osm bodů. To je už ztráta celkem velká, nicméně není nesmazatelná. Obzvlášť, když Panthers budou podávat podobné výkony.

„Dvakrát jsme prohrávali a vždycky jsme dokázali skóre dorovnat, takže musím kluky hodně pochválit," těšilo Luonga, který sice nebyl zařazen mezi tři hvězdy utkání, ale o tom, že byl tou hlavní, nebylo pochyb.

„Dneska by neuvěřitelný. Navíc přeskočil Eddieho Belfoura, a to je úžasný výkon. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí," řekl autor vítězné trefy v prodloužení Aaron Ekblad.

VIDEO: Sestřih utkání Colorado - Florida