Kouč Columbusu bavil novináře. Haló? Mamka? Radši mluvím s vámi, smál se | iSport.cz

Šedesátiletý Tortorella opravdu není mužem, který by se před něčím zastavil. Uznávaný americký trenér se nebojí otevřeně kritizovat své svěřence i okolí a nemá strach použít peprné výrazy.

Například když minulý týden sílily spekulace o výměně jeho svěřence Artěmiho Panarina a Rus náhle kvůli střevním potížím nemohl hrát, tak dotěrné žurnalisty, kteří ho tlačili do kouta, pořádně osolil.

„Nevyndali jsme ho ze sestavy kvůli trejdu. Je mu ZLE. Nadělal si do kalhot a pořádně zvrací," zvýšil hlas a jasně upřesnil důvody, aby ho opravdu každý pochopil.

To včera byl mírnější a jeho výstup byl tentokrát skutečně úsměvný. Tortorella se nebál zvednout telefon, který před ním zvonil už poněkolikáté a vesele si s maminkou jednoho z novinářů popovídal.

John Tortorella pauses his press conference to talk to the mom of a reporter when she calls a phone on the podium pic.twitter.com/J4OwOhuYA3