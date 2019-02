Děravá obrana? Minulost, Islanders se mohou zapsat do historie NHL | iSport.cz

V brankovišti je to znát. Švédský gólman Robin Lehner je na špici statistik maskovaných mužů napříč ligou jak v procentuální úspěšnosti zákroků (92,96%), tak v průměrném počtu inkasovaných branek na utkání (2,09). A hned v závěsu je jeho parťák Thomas Greiss z Německa (92,77%, 2,25). Spolehlivý tandem, který se vyváženě dělí i o zápasovou porci (Lehner 35, Greiss 31). Na špici statistik jejich suverenitu „narušuje“ pouze Andrej Vasilevskij z Tampy Bay.

Kolohnáti jsou mohutní

Pokud by se Lehner a Greiss udrželi na prvním a druhém místě v obou statistikách, zapsali by se tím do historie NHL. Jako teprve druhý brankářský tandem od rozšíření ligy v roce 1967. A první evropský. Stejný kousek se zatím povedl jen dvojici Jacques Plant - Glenn Hall v barvách St. Louis Blues v sezoně 1968/69. Oba už jsou v Hokejové síně slávy.

„Jsou vskutku mohutní,“ komentoval spoluhráč Cal Clutterbuck pro oficiální server NHL. „Tím, jaký je Robin kolohnát (192 cm, 111 kg), vedle něho Greiss vypadá malý. Když na to ale přijde, ani Thomas není žádný mrňous.“

Společně s brankáři prošla velkou proměnou především obrana. Islanders v minulé sezoně inkasovali v základní části 293 gólů, nejvíc z celé ligy. Zároveň se jednalo o největší počet obdržených branek od sezony 2006/07, kdy Philadelphia Flyers inkasovala 297 gólů. Teď obrana šlape. Z 62 zápasů inkasoval tým, který pendluje mezi Long Islandem a Brooklynem, pouze 149 branek. Nejméně ze všech!

Podobný „obrat“ byl k vidění před více než 100 lety. V premiérové sezoně 1917/18 platili původní Ottawa Senators za nejsnadnější terč pro střelce soupeře (114 obdržených gólů). O rok později si ale puk do jejich branky našel cestu jen v třiapadesáti případech.

„Začátkem sezony nás všichni odepisovali,“ říká útočník Anthony Beauvillier. „Snažíme se jim dokázat, že se mýlili. Momentálně jsme ale ještě ničeho nedosáhli. Hlavní je pro nás play off a v něm úspěšná účast. Podle mě máme letos na víc.“

Navážou na Las Vegas?

Klub zaujal i další zajímavostí. Stěhováním. Před sezonou vedení rozhodlo, že mančaft bude kvůli nevyhovující aréně v Brooklynu střídat adresu domácích duelů. Více než polovinu utkání hrají ve staré hale na Long Islandu.

V polovině února přišlo vedení se zásadním prohlášením. V něm zaznělo, že v případě postupu do play off tým odehraje první sérii v nostalgické Nassau Coliseum. A pokud se mužstvo kouče Trotze probojuje do dalších kol, přesune se do Barclays Center v Brooklynu, která je primárně určena na basketbal.

Isles jsou součástí nejlepší hokejové světa téměř padesát let. Přesto mohou být podobným překvapením jako v předešlém ročníku nováček z Las Vegas. S koučem Barrym Trotzem a jeho vůdcovským talentem je možné všechno.