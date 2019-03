Mrázek se blýskl skvělými zákroky zejména v prodloužení. Nejdříve skokem vypíchl hokejkou puk Miku Mathesonovi, který na něho najížděl sám. "Všiml jsem si, že se soustředí na puk, tak jsem to zkusil," popsal Mrázek neobvyklé řešení. "Dlouho jsem takový zásah neviděl. Bylo to jak ze staré školy. Skvěle to přečetl," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Vzápětí český gólman zneškodnil vyrážečkou samostatný nájezd Jonathanu Huberdeauovi a z následného protiútoku rozhodl Sebastian Aho. "V prodloužení to vypadalo, že vůbec nevíme, co děláme. Petr byl ale fenomenální a rozhodl," podotkl Brind'Amour.

Aho si oddechl, že ho Mrázek v prodloužení zachránil. "Petr tam předvedl dva vynikající zákroky. Jeden únik jsem zavinil já, ale chytil to. Asi ho vezmu někdy na večeři," řekl finský útočník. "Bez těch zákroků bychom se bavili o něčem jiném. Je to úžasný pocit, když víte, že máte gólmana ve formě. My máme ve formě dokonce oba," dodal Aho.

Mrázek, který se v brance pravidelně střídá s Curtisem McElhinneym, si připsal výhru ve čtyřech posledních startech. V základní hrací době pustil góly jen po akcích Henrika Borgströma, který se dvěma brankami a přihrávkou podílel na obratu z 0:2 na 3:2. "Drželi jsme při sobě celý zápas. Nebyl z naší strany ten nejpovedenější, ale i tak jsme vyhráli. A to se cení," podotkl Mrázek.

Tampa oslavila padesátou výhru

Tampa Bay šla v souboji nejlepšího a nejhoršího týmu soutěže za vítězstvím od začátku. Lídr NHL, který má na kontě 104 bodů, vedl nad Ottawou rychle 2:0 a ve 36. minutě 4:1. Hlavní hvězdou zápasu byl vyhlášen slovenský obránce Erik Černák, který vstřelil jeden gól a na další přihrál. Beci Lightning dali v utkání tři branky a připsali si devět bodů.

Tampa Bay může ve zbývajících šestnácti zápasech základní části atakovat rekord NHL v počtu výher (62) i bodů (130) v sezoně. "Chceme vyhrát co nejvíce zápasů," podotkl Victor Hedman. "Je hezké, čeho jsme už dosáhli a až se za pár let ohlédneme, budeme na to rádi vzpomínat. Ale rekordy nejsou náš cíl. Chceme a hrajeme pro něco jiného," řekl kouč Jon Cooper.

Ottawu poprvé vedl dosavadní asistent Marc Crawford, který před pár dny nahradil odvolaného Guye Bouchera. "Nelíbilo se mi, kolik jsme prohráli osobních soubojů. Pokud je v NHL vyhráváte, vyhráváte i zápasy. A právě ve schopnosti vybojovat puk nás výrazně předčili. A tohle není vůbec o dovednosti, ale o vůli," řekl Crawford.

Crosby přeskočil Jágra

Jaromír Jágr klesl v historické tabulce střelců Pittsburghu na třetí místo. Českou hokejovou legendu předstihl Sidney Crosby. Kapitán týmu otevřel na ledě Montrealu 440. gólem v dresu Penguins skóre, navrch přidal tři asistence a byl hlavním strůjcem výhry 5:1. Zdatně Crosbymu sekundoval Jake Guentzel, který zaznamenal rovněž čtyři body (2+2).

Calgary vyvěsilo před utkáním s Minnesotou pod strop haly dres s číslem 12, které nosil dlouholetý kapitán týmu Jarome Iginla, jenž ukončil loni po 20 sezonách v NHL kariéru. Jeho následovníci ale nepotvrdili roli lídra Západní konference a prohráli 2:4. Gólman David Rittich zůstal na střídačce.

Boston bodoval pošestnácté za sebou, když udolal New Jersey 1:0. Zápas rozhodl gól Brada Marchanda ze třetí minuty. Brankář Tuukka Rask potřeboval dvacet zákroků ke třetí nule v sezoně. Domácí opět postrádali Davida Pastrňáka, který se zotavuje po operaci palce na levé ruce.

Na hráčích Los Angeles byla po výhře 6:3 nad Chicagem patrná úleva. Kings odvrátili vyrovnání nejdelší série proher (11) v historii klubu.

Výsledky:

Columbus - Edmonton 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Branky: 7. Kassian, 26. Currie, 29. Draisaitl, 35. Chiasson. Střely na branku: 30:24. Diváci: 18.628. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid, 3. Koskinen (všichni Edmonton).

Los Angeles - Chicago 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Branky: 3. a 59. Brown, 5. Walker, 16. Kovalčuk, 29. Kempe, 45. Leipsic - 19. a 23. Perlini, 27. Murphy. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Doughty (oba Los Angeles), 3. Perlini (Chicago).

Toronto - Buffalo 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Branky: 5. Tavares, 20. Rielly, 36. Petan, 40. Zajcev, 59. Marner - 6. Pominville, 8. Sheary. Střely na branku: 32:37. Diváci: 19.088. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Marner, 3. Petan (všichni Toronto).

Boston - New Jersey 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 3. Marchand. Střely na branku: 30:20. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Rask, 2. Marchand (oba Boston), 3. Blackwood (New Jersey).

Montreal - Pittsburgh 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Branky: 28. Gallagher - 9. a 27. Guentzel, 1. Crosby, 5. Malkin, 59. McCann. Střely na branku: 37:25. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Guentzel, 3. Murray (všichni Pittsburgh).

Tampa Bay - Ottawa 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky: 8. Hedman, 9. McDonagh, 24. Černák, 36. Kučerov, 42. Sergačjov - 10. Duclair. Střely na branku: 34:37. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Černák, 2. Kučerov, 3. Killorn (všichni Tampa Bay).

Florida - Carolina 3:4 v prodl. (2:2, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 6. a 46. Borgström, 12. Pysyk - 2. McGinn, 3. McKegg, 49. Pesce, 62. Aho. Střely na branku: 34:26. Brankář Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval tři góly z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,18 procenta. Diváci: 13.923. Hvězdy zápasu: 1. Borgström (Florida), 2. Aho (Carolina), 3. McGinn (Florida).

St. Louis - Dallas 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 36. Pietrangelo - 17., 38. a 60. Benn, 19. Klingberg. Střely na branku: 30:21. Diváci: 18.166. Hvězdy zápasu: 1. Benn, 2. Klingberg, 3. Bishop (všichni Dallas).

Arizona - Detroit 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky: 6. Archibald, 16. Ekman-Larsson, 45. Hinostroza - 28. Larkin. Střely na branku: 44:23. Diváci: 15.552. Hvězdy zápasu: 1. Hinostroza, 2. Ekman-Larsson, 3. Kuemper (všichni Arizona).

Calgary - Minnesota 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Branky: 30. Monahan, 55. Hamonic - 4. Staal, 45. Read, 52. Suter, 59. Donato. Střely na branku: 37:23. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk (Minnesota), 2. Monahan (Calgary), 3. Zucker (Minnesota).