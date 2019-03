Kdo z hráčů by v Calgary chtěl ještě někdy obléct číslo 12 ten má smůlu. Od soboty je totiž oficiálně nedostupné a zařadilo se vedle devítky knírače Lannyho McDonalda a třicítky gólmana Mika Vernona. O tom, jestli jeho jméno na tomto speciálním místě má své opodstatnění nikdy nebylo třeba vést žádné debaty.

Iginla se do Calgary dostal v roce 1995 v rámci trejdu s Dallasem, a když ho Flames o osmnáct let později odesílali na play off do Pittsburghu, byl z něj klubový rekordman v několika klíčových kategoriích. Odehrál nejvíce zápasů (1219), vstřelil nejvíce branek (525) a připsal si také nejvíc bodů (1095).

Všechno mu navíc byli dosvědčit bývalí spoluhráči Craig Conroy, Jamie McLennan, Martin Gelinas, Robyn Regehr, Curtis Glencross, Mike Cammalleri, Brian McGrattan či Mike Commodore.

VIDEO: Tak vypadal Iginlův ceremoniál

„Strašně si toho vážím, je to úžasný moment, na který se člověk snad ani nemohl nějak připravit. Vůbec nedokážu říct, co to pro mě znamená," řekl forvard, který po Flames a Penguins hrál ještě za Boston, Colorado a Los Angeles.

Na Stanley Cup nikdy nedosáhl, nejblíž mu byl v roce 2004, kdy s Calgary padl až v sedmém zápase proti Tampa Bay Lightning. Tehdy s ním mimochodem byl v týmu také český gólman Roman Turek. Jeho kariéra byla ale jinak veleúspěšná a výčet jeho trofejí je solidním seznamem.

Iginla se dvakrát stal nejlepším střelcem NHL, jednou získal Ted Lindsay Award pro nejlepšího hokejistu voleného samotnými hráči, jednou bral Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ročníku a pak také King Clancy Trophy, Mark Messier Leadership Award a NHL Foundation Player Award.

Co se týče mezinárodní scény je majitelem dvou zlatých olympijských medailí a jedné z mistrovství světa juniorů i dospělých. S Kanadou také triumfoval na Světovém poháru. Absolutní superstar, o tom není pochyb.

Kromě svých aktivit na ledě byl hodně populární také mimo něj, což potvrdil například jeho bývalý spoluhráč Conroy. „Když jste ho třeba potkali na ulici, klidně si s váma 15-20 minut povídal. Autogramy, fotky s dětmi... Když mohl udělat něco navíc, vždycky se do toho pustil. To byl prostě on. Ostrý chlapík na ledě, úžasný člověk mimo něj," řekl pro NHL.com.

Další zastávka Hokejová síň slávy.

Congrats to iggy on his special night. Well deserved. pic.twitter.com/HyTe17tu3s — Milan Lucic (@27MilanLucic) March 3, 2019

I am so lucky to have played 3 and a half years with the greatest @NHLFlames of all time..#12 Jarome Iginla you were a pleasure to play with on the ice..Off the ice your a teammate I always looked up to and tried to emulate..I’m honoured to call you my friend..Congrats bro.. pic.twitter.com/noUvAKRv6w — Marc Savard (@MSavvy91) March 3, 2019