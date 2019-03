Chytil zpět v sestavě, hned zapsal akrobatickou přihrávku. Rangers ale padli | iSport.cz

Libor Hájek zažil premiéru v NHL den poté, co ho Rangers povolalli z farmářského týmu. • Profimedia.cz

V soutěži debutoval český obránce Libor Hájek a s New Yorkem Rangers doma podlehl Montrealu 2:4. • Profimedia.cz

Filip Chytil se vrátil do sestavy Rangers, prohře s Washingtonem nezabránil • Profimedia.cz

Washington Capitals porazili New York Rangers po nájezdech • Reuters

SOUHRN | Filip Chytil, jenž se v minulých dvou zápasech nevešel do sestavy New York Rangers, při návratu asistoval u jednoho gólu v dnešním odpoledním utkání NHL proti Washingtonu. Rangers doma s úřadujícími vítězi Stanley Cupu prohráli 2:3 po samostatných nájezdech a vidina play off se jim vzdaluje.