Hertl válí a pokračuje v životní sezoně, jediný gól mu chybí ke třiceti | iSport.cz

Hertl otevřel ve třinácté minutě skóre zápasu. Odchovanec pražské Slavie dostal puk do jízdy na útočnou modrou čáru, přebruslil obránce a obelstil i gólmana Cama Warda, jehož překonal střelou mezi betony. San Jose v další průběhu ztratilo vedení 1:0 a 2:1, o výhře rozhodlo třemi góly v závěrečné třetině.

VIDEO: Hertlův gól otevřel skóre utkání

Filip Chytil, jenž se v minulých dvou zápasech nevešel do sestavy New York Rangers, při návratu asistoval u jednoho gólu proti Washingtonu. Rangers doma s úřadujícími vítězi Stanley Cupu prohráli 2:3 po samostatných nájezdech a vidina play off se jim vzdaluje.

Devatenáctiletý Chytil se v 35. minutě podílel na gólu Pavla Bučněviče, jemuž akrobaticky přiťukl puk v pádu. Český nováček v elitní lize byl také čtvrtým exekutorem Rangers v samostatných nájezdech, ale neuspěl a zápas rozhodl po něm jedoucí kanonýr Washingtonu Alexandr Ovečkin.

Ruský útočník přitom puk do branky nedopravil, ale když vystřelil, hodil proti němu hokejku domácí brankář Alexandar Georgiev. Po konzultaci u videa pak rozhodčí udělili Washingtonu technický gól, jenž zároveň ukončil zápas.

Capitals se díky čtvrté výhře za sebou dostali do čela tabulky Metropolitní divize, Rangers ve Východní konferenci ztrácejí 12 bodů na play off.

VIDEO: Podívejte se na akrobatický pas Filipa Chytila

Jakub Voráček chyběl v sestavě Philadelphie kvůli zranění v dolní části těla. Philadelphii scházel poprvé od sezony 2015/16, od té doby nastoupil ve všech 242 zápasech až do neděle. Kladenský odchovanec podstoupil podle slov trenéra Flyers Scotta Gordona vyšetření magnetickou rezonancí a čeká se na výsledky. I proto kouč hrál s jedenácti útočníky a sedmi obránci.

Radko Gudas připravil úvodní gól zápasu, když z vlastního pásma poslal puk odrazem o mantinel do útočné třetiny. Zde vybojoval puk Travis Konecny, zbavil se obránce a střelou k bližší tyči skóroval. Český obránce si tím připsal stý bod (22+78) v NHL. Philadelphia svůj náskok zvyšovala až na 4:0, Islanders vstřelili čestný úspěch v 56. minutě.

VIDEO: Sestřih utkání NY Islanders - Philadelphia

Výsledky:

NY Rangers - Washington 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 1. Strome, 35. Bučněvič (Chytil) - 3. Hagelin, 10. Burakovsky, rozhodující sam. nájezd Ovečkin. Střely na branku: 24:39. Hvězdy zápasu: 1. Holtby (Washington), 2. Georgijev (Rangers), 3. Hagelin (Washington).

NY Islanders - Philadelphia 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Branky: 56. Pelech - 9. Konecny (Gudas), 15. Sanheim, 24. Laughton, 36. Couturier. Střely na branku: 30:26. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Elliott, 3. Provorov (všichni Philadelphia).

Vegas - Vancouver 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky: 26. Pacioretty, 29. Carpenter, 39. Smith. Střely na branku: 48:19. Diváci: 18.303. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Carpenter, 3. Fleury (všichni Vegas).

Anaheim - Colorado 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 4. Silfverberg, 31. Fowler - 45. Brassard. Střely na branku: 23:26. Diváci: 16.690. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Silfverberg, 3. Manson (všichni Anaheim).

Florida - Ottawa 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Branky: 10. Barkov, 16. Brouwer - 6. Smith, 26. Gibbons, 38. Balcers. Střely na branku: 32:33. Diváci: 11.752. Hvězdy zápasu: 1. Balcers (Ottawa), 2. Sheahan, 3. Barkov (oba Florida).

Columbus - Winnipeg 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky: 12. Foligno, 38. Jones - 21., 48., 58. a 60. Wheeler, 3. Niku. Střely na branku: 42:26. Diváci: 16.091. Hvězdy zápasu: 1. Wheeler, 2. Scheifele (oba Winnipeg), 3. Foligno (Columbus).

Minnesota - Nashville 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 37. Fehr, 40. Zucker - 6. Bonino, 56. Forsberg, rozhodující sám. nájezd Johansen. Střely na branku: 26:43. Diváci: 18.885. Hvězdy zápasu: 1. Johansen (Nashville), 2. Stalock, 3. Zucker (oba Minnesota).

San Jose - Chicago 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 49. a 58. M. Karlsson, 13. Hertl, 22. Meier, 45. Sörensen - 20. Strome, 27. Gustafsson. Střely na branku: 34:30. Diváci: 17.252. Hvězdy zápasu: 1. M. Karlsson, 2. Heed, 3. Sörensen (všichni San Jose).