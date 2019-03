V Dallasu si cení Poláka. Na hráče v kabině má velký vliv, chválí kapitán | iSport.cz

Dvaatřicetiletý Polák nikdy nepatřil k těm, jenž sbírali body po hrstech. Vždyť jen jednou v kariéře dosáhl v sezoně na pět branek a jedinkrát také překonal dvacetibodovou hranici. Jeho zdobí úplně jiná čísla. Ta, která jsou důležitá spíš pro obránce.

Mezi zadáky Stars rozdal v tomto ročníku například nejvíce hitů (163) a zblokoval vůbec nejvíce střel ze všech hráčů Dallasu. S číslem 138 je také v soutěži nejlepší mezi Čechy a celkově jedenáctý v NHL. Za tohle si ho váží.

„Prostě každý den přijdu na zimák a snažím se ze sebe vydat to nejlepší. Tak jsem to během kariéry měl všude, kde jsem hrál," vysvětluje pro oficiální klubové stránky bývalý zadák Toronta či San Jose, který nikdy nevynikal dlouhými ústními projevy.

Podobný styl hry i přemýšlení mu vynesl práci už před startem minulého ročníku. Tehdy bylo jeho úkolem poprat se o místo na soupisce Toronta, kde se tlačilo do popředí množství mladých tváří. Veterán to zvládl a odehrál také všech sedm utkání play off.

Jenže hned 1. července přišla nabídka roční smlouvy na 1,3 milionu z Dallasu a ostravský rodák neváhal. Nutno také dodat, že k tomu, aby opravdu předvedl co všechno dokáže, mu pomohla i náhoda. Další řízní beci Marc Methot a Stephen Johns se totiž hned zkraje ročníku zranili. První jmenovaný zvládl v sezoně jen 9 zápasů, ten druhý ani jeden...

Roman Polák čistí brankoviště Dallasu • Foto AP Photo/LM Otero

„Myslím si, že trenéři ho rádi využívají právě proto, že kdykoliv vstoupí na led předvádí ten stejný poctivý výkon. Hlavně v zápasech, které jsme vyhrávali 2:1 nebo 3:2 odvádí velké množství ceněné práce," chválil ho český parťák Radek Faksa.

Dallas v tomto ročníku v zadních řadách trápí neustálé zranění. Všech 69 utkání odehráli jen Esa Lindell a Miro Heiskanen. Polák je následuje se třemi zameškanými duely a celkově musel klub nasadit v sezoně už 14 beků! To je ligová specialita, víc jich zkusili jen v Anaheimu (15) a naopak třeba ve Vegas si zatím vystačili s osmi.

Trenér Jim Montgomery tak často musel měnit rozložení defenzivy, nicméně ukázat na Poláka pro něj nikdy nebyl problém. „Když někdo hraje takhle poctivě každé utkání, je těžké mu nedůvěřovat," chválil šéf střídačky.

Co se věku a zkušeností týče patří Polák v šatně také mezi premianty, a to je další věc, která pomáhá. Hlavně, když ostatní zadáci jsou celkem mladí.

„Na hráče tu má skutečně velký vliv, a to proto, že je ten typ, který kdykoliv vstoupí na led a všechno na něm nechá," řekl kapitán Jamie Benn, který následně dodal, že z Poláka klub vytáhl daleko víc, než si vůbec myslel.

Spolehlivému obránci to vůbec nevadí, sám říká, že takových situací už během kariéry zažil více. A v tuto chvíli už má na kontě 754 utkání v NHL! „Spíš si z toho vždycky dělám legraci. Mám rád, když je veselo, navíc to člověku pod tlakem pomáhá," vyvětloval svůj přístup.

Tak teď už jen zbývá vybojovat play off. V něm Polák nehrál za posledních sedm let jen jednou, nicméně Dallas teď boje o Stanley Cup dvakrát v řadě minul. V současné chvíli drží první postupovou kartu v Západní konferenci a na Minnesotu, která je první pod čarou, má tři body a zápas k dobru.

„Mám pocit, že už v play off jsme, i hlavu tak máme nastavenou. I když nějaký zápas prohrajeme stále tvrdě dřeme a jdeme si za tím," těší Poláka.

Když Stars zvládnou příští týdny mohl by z toho pro něj třeba být i nový kontrakt...