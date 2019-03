NHL v Praze! Dorazí Voráčkův tým a Chicago, lístky budou od dvou tisíc | iSport.cz

Několik měsíců se o tom spekulovalo. Dlouho trvalo, než se celá akce domluvila. Teď je vše oficiálně potvrzeno. Podpisy a razítka jsou na všech potřebných lejstrech. Potřetí v historii zamíří NHL do Česka. V pátek 4. října 2019 se spolu v Praze utkají Philadelphie a Chicago.

Na jedné straně Jakub Voráček, Radko Gudas, Michal Neuvirth (konec smlouvy) a možná také mladík David Kaše. Na straně druhé pak zápas vyhlíží David Kämpf, jemuž však stejně jako Neuvirthovi po této sezoně končí smlouva. „Doufám, že se dohodneme na prodloužení a o tak skvělý zápas nepřijdu,“ říká. Jistě bude Blackhawks k dispozici Němec s českými kořeny Dominik Kahun a s velkou pravděpodobností také Dominik Kubalík, na něhož klub vlastní práva a od nového ročníku by měl hájit jeho barvy.

„Zahrát si před domácími fanoušky zápas NHL, to se může přihodit jednou za život. Je to splněný sen. Doufáme, že fanouškům něco ukážeme. Že padne hodně gólů a lidi si to užijou. Už se všichni v týmu do Prahy moc těšíme,“ usmívá se Voráček.

Na rozdíl od let minulých diváci tentokrát uvidí jen jeden zápas. Před jedenácti lety se v O2 areně dvakrát střetli New York Rangers s Tampou Bay. Byť před sezonou Jezdce opustil Jaromír Jágr, který tehdy nečekaně přestoupil do sibiřského Omsku, výsledek akce byl skvělý. Divácký ohlas obrovský.

V roce 2010 v Praze bojovali Boston s Phoenixem, přičemž Bruins předtím odehráli přípravu v Liberci proti Bílým Tygrům. Své premiéry v NHL tu mimo jiné prožily současné ligové hvězdy Steven Stamkos či Tyler Seguin.

Předprodej vstupenek bude zahájen ve středu 27. března

Letos se však žádný z tuzemských extraligových klubů na prestižní duel těšit nemůže. Ani jeden z účastníků říjnového utkání totiž tentokrát nebude mít hlavní kemp v Česku. Chicago se v Berlíně utká s místním Eisbärenem, Flyers pak ve Švýcarsku vyzvou Lausanne.

Podle některých zdrojů je však na stole dohoda, která by pro příštích pět let (do roku 2023) Česku zajišťovala celkem tři soutěžní duely NHL a dvě exhibiční utkání. Organizaci celého evropského tripu má na starosti americká společnost Live Nation. Ta má zastoupení i v Česku, kde se věnuje hlavně pořádání velkých hudebních akcí.

Předprodej vstupenek bude v síti Ticketportal zahájen ve středu 27. března v 9 hodin. Ceny lístků a VIP balíčků se budou pohybovat mezi 1990 a 7990 korunami. Zápas, jehož úvodní buly je naplánováno na 20. hodinu, bude vysílat rovněž kanál Nova Sport.

„Pro mě to bude úžasný zážitek. Rodina, kamarádi, prostě všichni jsou nadšení. Nemůžu se dočkat. Když tady před jedenácti lety hrála Tampa s Rangers, byl jsem se na tom podívat. Maximálně jsem si to užíval. Tehdy jsem si ani neříkal, že bych jednou taky takhle mohl vyběhnout před domácím publikem. Moc se na to těším,“ dodává Radko Gudas.