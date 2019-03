Gudas píše z NHL: Play off nebalíme! Byl jsem v šoku z Voráčkova trestu | iSport.cz

Mám radost, že to uvidí děda, táta mého táty. Zatím neměl šanci, do Států se podíval jen jednou, když jsem ještě byl na farmě, a to už je taky pár let. Měl stanici na chov dobrmanů, staral se o psy a nevěřil, že by to někdo jiný zvládnul tak jako on. Takže v NHL mě na vlastní oči neviděl, na televizi se však s babičkou koukají pořád.

Po každém zápase od něj dostanu zprávu, ať hrajeme v jakémkoli časovém pásmu. Neskutečné.

O tom, že nás čeká zápas s Chicagem, jsme se dověděli dva týdny dopředu, než to oficiálně oznámili. Napsal jsem všem kamarádům a známým kvůli lístkům. Možná se ještě někdo ozve, v létě očekávám trošku nápor. Když tam budu já s Vorasem a ještě Neuvi, tak možná zaplníme třetinu haly. Nicméně věřím, že převahu v hledišti jako Flyers budeme mít stejně.

S Chicagem nehrajeme často, nedávno jsme tam zvítězili. Oni jsou zajetí na svojí vlně, znají se dlouho. Saad, Kane a Toews si to dávají naslepo, vědí, co druhý provede. To, co předvádějí, je od nich až drzost. A vzpomeňte si, jak nás Kane poslal z posledního mistrovství světa domů. V Chicagu jsme mluvili s Robertem Reichelem, byl se na nás kouknout.