Hertl září, San Jose v největší krizi v sezoně: Je to pro nás strašně těžké! | iSport.cz

Nejdelší série bez výhry v sezoně přišla v mizerný čas, do konce základní části klubu z Kalifornie zbývá odehrát pět zápasů. Sedmičku střetnutí prohrálo San Jose naposledy mezi 2. a 15. únorem v roce 2013. Hertl a spol. aktuálně sedí díky 95 bodům na druhém místě na Západě, ale Winnipeg, Nashville, St. Louis i Vegas větří šanci pořadí promíchat.

"Nedaří se nám, zítra zase půjdeme do práce a zase budeme řešit, co s tím. Neexistuje snadný recept, jak z toho ven. Krize sedne v průběhu sezony na každý tým, nám se to bohužel stalo teď," uznal před novináři po utkání s Blackhawks útočník Logan Cotoure.

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 77 45 4 28 260:228 94 2. x-Nashville 77 43 6 28 224:202 92 3. St. Louis 76 41 8 27 226:206 90 4. Dallas 78 41 6 31 198:191 88 5. Colorado 77 35 13 29 244:232 83 6. Minnesota 77 35 9 33 203:224 79 7. Chicago 77 34 10 33 253:276 78

Pacifická divize:

1. x-Calgary 77 47 7 23 269:215 101 2. x-San Jose 77 43 9 25 272:245 95 3. Vegas 77 42 6 29 238:213 90 4. Arizona 77 37 7 33 200:212 81 5. Edmonton 77 34 9 34 223:256 77 6. Vancouver 78 33 10 35 214:244 76 7. Anaheim 78 32 10 36 185:241 74 8. Los Angeles 77 28 9 40 187:246 65

Vážnost situace značí i fakt, že krom silných Vegas (3:7) a Nashvillu (2:4) Sharks prohráli i s Floridou (2:4), Anaheimem (3:4 v OT), Los Angeles (2:4) a Detroitem (2:3) čili kluby, které budou boje o Stanley Cup sledovat z pohodlí kanape.

"Hráče jsem upozornil, že je důležité, abychom do utkání vstoupili dobře. A v polovině první třetiny se kouknu na kostku, kde vidím stav 0:3. Nevím, jak si to mám vysvětlit. Pak jsme zabrali, vyrovnali na 4:4, ale dostali náhodný pátý gól. A tak to je v posledních zápasech pořád. Momentálně jsme v situaci, že když se něco může pokazit, tak se to pokazí. Je to těžké, strašně náročné na psychiku. Ale musíme s tím bojovat," postekl si trenér San Jose Peter DeBoer.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání San Jose s Chicagem

"Je to pro nás senzační vítězství, v letošní sezoně není moc silnějších týmů, než je San Jose," těšilo kapitána Chicaga Jonathana Toewse. "Minulá porážka 0:1 s Arizonou nás hodně ranila, ale díky těmto dvěma bodům jsme naživu. Nikdo neví, jak základní část dopadne, pokud bude i maličká naděje, budeme se o ni do posledního dechu rvát," slíbil Toews.

Blackhawks aktuálně ztrácí na druhou divokou kartu, kterou na Západě drží Colorado, pět bodů. Oba týmy mají ještě pět zápasů na to, aby svůj bodový zisk vyšponovaly.

Hertl hraje životní sezonu

Ale zpět k San Jose. Kde je zakopaný pes? "Nedaří se nám tolik střelecky, přestali jsme dávat jednoduché góly. Věřím ale, že je jen otázka času, kdy se to zase otočí, kvalita jen v našem týmu obrovská," dodal šéf střídačky San Jose. Oporu jeho tvrzení nacházejí ve statistikách, produktivnější než DeBoerovi svěřenci je letos jen Tampa se 300 vstřelenými brankami a Toronto s 275.

Radost DeBoerovi dělá i Tomáš Hertl. Český útočník se letos dostal na své střelecké i bodové maximum. Aktuálně po 72 odehraných zápasech má díky tříbodové sklizni proti Chicagu na kontě 34 gólů a 68 bodů, tedy o 22 bodů více, než byl jeho dosavadní kariérní rekord.

"Je to pro nás vážně hodně těžké, protože takovou sérii porážek už máte v hlavě. Sice na ledě často dominujeme, jenže vždy uděláme pár chyb. Třeba dnes jsme už po pár minutách museli do tří. V poslední době pokaždé prohráváme a pak zápas naháníme. Musíme to zlepšit a dát také někdy první gól, s tím se pak hraje lépe," uvedl Hertl.

VIDEO: Podívejte se na gól Tomáše Hertla proti Chicagu

"Všechny týmy v závěru sezony tlačí, bojují o play off, takže ty zápasy jsou hodně intenzivní. Pro nás je to ale pořád celkově dobrá sezona. Jen se musíme připravit a začít hrát naší hru, protože Stanley Cup je blízko a musíme na něj být dobře nachystaní. Pro tým, jaký máme my, se bude úspěch hodnotit až podle toho, jak daleko dojdeme v play off," dodal se 25letý forvard.

Podobně jako Hertl smýšlí i Gustav Nyquist, který se do Kalifornie přesunul v únoru z Detroitu. "Nepanikaříme, nic takového! Až play off je ta část sezony, kdy chcete hrát ten nejlepší hokej. A začíná to tak, že se podíváš do zrcadla a uvidíš, co musíš dělat lépe a kde se můžeš ještě zlepšit. A přesně to se chystáme udělat," prohlásil 29letý švédský útočník.

Bojovný duch bude potřeba, v neděli San Jose vyzve dotírající Golden Knights a ani ne o 24 hodin později se utká nejlepším týmem Západní Konference z Calgary.