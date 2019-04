Mrázek za 100. Čaroval, zběsilá jízda o play off nekončí. Kdo zůstane mimo? | iSport.cz

"Uvidíme, jak to dopadne. Je ale skvělé, že to máme ve své moci, všechny tři týmy budou hrát ještě dvakrát," komentoval našlapanou tabulku Mrázek, který byl za 23 zákroků vyhlášen druhou hvězdou zápasu s Maple Leafs.

"Lepší" než český maskovaný fantom, který si díky vítězství 4:1 připsal jubilejní 100. výhru v NHL v kariéře (spotřeboval na ni 199 utkání od první minuty), byl jen Dougie Hamilton. Rodák z Toronta setnul své rodné město dvěma góly.

"Hodně důležitá výhra, potřebovali jsme zabrat a po prohře v Pittsburghu se vrátit na vítěznou vlnu. V první třetině jsem měl jen dva zákroky, nechytalo se mi moc dobře. Dostal jsem gól, který kvůli ofsajdu naštěstí neplatil, ale ve třetí třetině jsem si to vynahradil a pomohl k vítězství," liboval si Mrázek v tradiční audiozprávě, kterou umisťuje na svůj oficiální facebook.

Rodák z Ostravy si drží v posledních utkáních perfektní bilanci, s ním v brance vyhráli Hurricanes deset z dvanácti střetnutí a zlepšili se na 95 bodů za 80 utkání (44-29-7), což je třetí největší bodový zisk v klubové historii a nejvyšší od ročníku 2008/09. Tehdy Canes získali 97 bodů (45-30-7) a zahráli si v play off konferenční finále, kde je ale sroloval Pittsburgh a zvítězil v sérii 4:0.

"V obraně jsme ve třetí třetině několikrát propadli. Asi čtyřikrát nebo pětkrát před Petrem zůstal hráč úplně sám, ale on vytáhl skvělý zákrok. Úplně změnil obraz hry. Kdo ví, co by se stalo, kdyby všechno tohle nepochytal. Podle mě byl rozdílovým hráčem," řekl na tiskové konferenci spokojený trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

VIDEO: Podívejte se na Mrázkův výborný zákrok proti střele Nylandera

"Mají šikovné hráče, vytvořili si několik šancí, ale Mraz nás podržel. To dobří gólmani dělají," podpořil úvahy svého kouče Jordan Staal. Své si k Mrázkovi řekl také Hamilton. "Odehráli jsme dobrý zápas. Góly jsme dávali v pravou chvíli, měli jsme také trochu štěstí, ale opět nám skvěle zachytal Petr. Chytá takhle pořád, není to pro nás nic nového. On je pravděpodobně hlavním důvodem, že jsme vyhráli."

Z 82 utkání základní části zbývá Mrázkovi a spol. odehrát dva duely, v noci ze čtvrtka na pátek hrají doma s New Jersey a o dva dny později vyzvou ve Philadelphii tamní Flyers. "Columbus v noci prohrál s Bostonem, Montreal ale vyhrál nad silnou Tampou, takže nás čeká boj o postup do play off až do konce. Teď se musíme dobře připravit na čtvrtek, kdy hrajeme s Jersey. Vše máme ve vlastních rukou," uzavřel povídání Mrázek.

Hurricanes nehráli play off od roku 2009. Skončí toto prokletí?

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 80 60 4 16 316:218 124 2. x-Boston 80 48 9 23 253:209 105 3. x-Toronto 80 46 7 27 280:242 99 4. Montreal 80 43 8 29 242:229 94 5. Florida 80 36 12 32 263:274 84 6. Detroit 80 32 10 38 225:266 74 7. Buffalo 80 31 10 39 214:268 72 8. Ottawa 79 28 6 45 234:290 62

Metropolitní divize: