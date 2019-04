Padá hvězda!? Z Lundqvista je po obří krizi dvojka: Nezasloužím si chytat! | iSport.cz

Lundqvist naposledy zvítězil 9. března, když 22 zákroky pomohl porazit New Jersey Devils. Pak šestkrát opouštěl led se sklopenou hlavou, nestačil na Vancouver (1:4), Minnesotu (2:5), Detroit (2:3), Boston (3:6), New Jersey (2:4) a právě na Senators (1:4). Od 1. února, čili za 63 dní a 16 zápasů, dovedl svůj tým k vítězství jen dvakrát.

37letý veterán je z celé situace otrávený. Po duelu s Ottawou mluvil s novináři s udivující upřímností, obvyklé hokejové fráze šly stranou. "Je to extrémně vyčerpávající. Jsem rozčarovaný z toho, že se mi nedaří už několik měsíců dosáhnout 450. vítězství. Nevím, zda si zasloužím chytat," přiznal pochybnosti Lundqvist.

Nejhorší tým ligy Senators dal olympijskému vítězi z roku 2006 z Turína tři góly v úvodních 24 minutách, dvakrát skóroval v přesilové hře a jednou dokonce v oslabení. Rodáka z Äre překonali nejdříve v rozmezí 75 sekund Bobby Ryan a Zack Smith a na 3:0 zvýšil Brady Tkachuk. Také Rangers se trefou Liase Anderssona prosadili v oslabení, ale hosty uklidnil čtvrtým gólem Brian Gibbons.

VIDEO: Podívejte se na Lundqvistův nepodařený zápas proti Ottawě

"Obvykle můj tým zdobí elán a víra, že dokážeme zvrátit i nepříznivý průběh skóre. Dnes tam nic z toho nebylo, hráli jsme úplně bez energie, což si před domácími fanoušky v Madison Square Garden nemůžeme dovolit. Jsem z toho hodně smutný a zklamaný," lamentoval kouč Rangers David Quinn.

"Nedaří se mi, nepřipsal jsem si výhru ani proti Ottawě, už nevím, co mám dělat. Nic proti Senators, ale oni opravdu nejsou silní. Nicméně hráli dost chytře, když vedli, to musím uznat. My jsme měli být o něco lepší," dodal v rozhovoru pro NHL.com Lundqvist, který je v historickém pořadí brankářů v počtu vychytaných výher na šestém místě. Od pátého Curtise Josepha ho dělí pět vítězství.

Konec rekordní série krále Henrika

"Tým s Alexem v brance vyhrává a on sám chytá opravdu dobře, nedivím se, že mu trenér dává více příležitostí," uznal kvality o 14 let mladšího ruského náhradníka Alexandara Georgieva Lundqvist, který zažívá jednu z nejhorších sezon v kariéře.

Rangers druhým rokem po sobě budou chybět v bojích o Stanley Cup a vítěz Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL z roku 2012 chytá letos s procentuální úspěšností 90.7% a průměrem přes tři inkasované góly na duel. V letošní sezoně, dvě kola před koncem základní části, má zatím na svém kontě 52 střetnutí bez jediné vychytané nuly. Méně zápasů než letos odchytal Lundqvist od roku 2005, kdy jej tým z Velkého jablka získal do svých služeb, jen dvakrát (2012/13 - 43 utkání, 2014/15 - 46 duelů).

Rodák z bulharské Ruse Georgiev má o něco lepší čísla - 2.95 průměr branky na duel a procentuální úspěšnost 91.2.

A další důkaz bídné sezony? Lundqvistovi skončí rekordní série 14 ročníků v řadě, ve kterých vychytal alespoň dvacet výher. Letos je na bilanci 18-23-10. "V pátek proti Columbusu bude chytat Georgiev, budu o tom s Hankem mluvit. Chtěl jsem mu dát šanci, aby mohl zase dvacítku vítězství zaokrouhlit, ale tu dnes nevyužil," řekl na tiskové konferenci šéf střídačky Quinn.

Jsou časy krále Henrika v Rangers sečteny? Není to pravděpodobné, ikonický brankář má v New Yorku platnou smlouvu na 8,5 milionu dolarů až do léta 2021.