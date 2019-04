Rittich prohrál v Anaheimu, Chicagu "pomohli" legendární bratři | iSport.cz

Calgary už nemůže přijít o první místo v Západní konferenci, i proto trenér Bill Peters šetřil některé opory před play off, které začne příští týden. Například nechal odpočívat Seana Monahana, Eliase Lindholma a na střídačce zůstal i Mike Smith, který v poslední době nastupoval častěji než český gólman.

Rittich si minule připsal výhru na ledě Los Angeles, ale další zápas proti jinému kalifornskému klubu nezačal vůbec dobře. Už po necelých sedmi minutách lovil v Anaheimu puk ze své sítě dvakrát.

Český gólman nejdříve nestačil na dělovku Sama Steela z mezikruží a po hezké individuální akci zvýšil Max Jones, který objel branku a prostřelil Ritticha. Calgary vzápětí snížilo gólem Dereka Ryana, ale ve 25. minutě vrátil domácím dvoubrankový náskok Ryan Getzlaf střelou z pravého kruhu.

VIDEO: Podívejte se na výkon Davida Ritticha v sestřihu

Zklamaný Lundqvist a bratři Espositové na ledě Chicaga

Brankář Rangers Henrik Lundqvist si ani na šestý pokus nepřipsal 450. výhru v soutěži. Nejhorší tým ligy mu dal tři góly v úvodních 24 minutách - dvakrát skóroval v přesilové hře a jednou dokonce v oslabení. Švédského brankáře překonali nejdříve v rozmezí 75 sekund Bobby Ryan a Zack Smith a na 3:0 zvýšil Brady Tkachuk. Také Rangers se trefou Liase Anderssona prosadili v oslabení, ale hosty uklidnil čtvrtým gólem Brian Gibbons.

Chicago zpestřilo předzápasový program akcí, v níž vrací na led své bývalé hráče a kterou nazvalo Ještě jedno střídání. Fanouškům se ukázali Phil Esposito (hrál za Chicago v letech 1963 až 1967) a Tony Esposito (1969 až 1984), kteří se pozdravili před úvodním vhazováním i s domácím hráči.

Oba bratři, kteří byli v minulosti uvedeni do Síně slávy, přinesli svým následovníkům štěstí. Chicago sice promarnilo v závěrečných sedmi minutách vedení 3:1, přičemž St. Louis vyrovnalo 39 sekund před třetí sirénou, ale rozstřel rozhodl jeho kapitán Jonathan Toews. Výhru podpořil také brankář Cam Ward, který startoval po měsíci. V zápase chytil 37 střel a všechny tři nájezdy.

Chicago v průběhu týdne definitivně přišlo o možnost postupu do play off, St. Louis ještě usiluje o vylepšení třetího místa v Centrální divizi. Na vedoucí duo Winnipeg, Nashville ztrácí jediný bod. Všem třem týmům zbývá do konce základní části odehrát dva zápasy.

"Naše nasazení na začátku zápasu nebylo nejlepší, ale stupňovali jsme tempo a ve třetí třetině jsme je zatlačili. I s bodem jsme spokojeni, za stavu 1:3 to nevypadalo, že bychom mohli nějaký získat," uvedl útočník St. Louis David Perron. Na druhé straně si Patrick Kane připsal gól a přihrávku a vytvořil si nový osobní rekord v počtu získaných bodů v základní části (107).

VIDEO: Podívejte se na slavnostní ceremoniál v Chicagu

NHL:

NY Rangers - Ottawa 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 25. L. Andersson - 13. B. Ryan, 14. Z. Smith, 24. B. Tkachuk, 55. Gibbons. Střely na branku: 28:31. Diváci: 16.562. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Nilsson, 3. White (všichni Ottawa).

Chicago - St. Louis 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 17. a rozhodující sam. nájezd J. Toews, 34. Anisimov, 52. P. Kane - 21. Tarasenko, 53. Perron, 60. Bozak. Střely na branku: 38:40. Diváci: 21.482. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Chicago), 2. Tarasenko (St. Louis), 3. Ward (Chicago).

Anaheim - Calgary 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Branky: 6. Steel, 7. M. Jones, 25. Getzlaf - 9. D. Ryan. Střely na branku: 32:26. Brankář David Rittich odchytal za Calgary 58:19 minuty, inkasoval tři góly z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 90,63 procenta. Diváci: 32:26. Hvězdy zápasu: 1. R. Miller, 2. Steel, 3. Rakell (všichni Anaheim).