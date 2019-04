Nejlepší střelec historie? O Gretzkyho rekord se pokusím, překvapil Ovečkin | iSport.cz

Zdraví je pro Ovečkina jedním z klíčů k úspěchu. V NHL hraje čtrnáctou sezonu a nejméně zvládl za jeden ročník naskočit do 72 zápasů. Za celou kariéru vynechal jen 31 utkání a jeho nejhorší střelecký výkon (32 branek z ročníku 2010/11) by byl pro většinu hráčů soutěže tím nejlepším.

V tuto chvíli je kapitán aktuálních ligových šampionů majitelem 658 úspěšných zásahů v základní části soutěže a zatím nevypadá, že by se chystal zpomalit. „O rekord se pokusím, ale kdoví, co nás čeká v budoucnu," řekl pro NHL.com.

To je příjemná názorová změna, protože před dvěma lety kanonýr tvrdil, že dohnat Gretzkyho je nemožné. Jenže to bylo po ročníku, ve kterém dal jen 33 branek a sám si nebyl jistý, jestli jeho gólový apetit náhodou už nebude klesat.

Rychle se ukázalo, že nebude, protože následovaly dvě sezony s celkem sto brankami. To zaznamenal i samotný majitel gólového rekordu a se svým tradičním gentlemanským přístupem celou situaci okomentoval. „Může to dokázat, je to velice dobrý sportovec, hraje ve skvělém týmu a má výborné spoluhráče," řekl Gretzky. „Jestli se mu to povede, budu prvním, kdo mu potřese rukou a půjde mu pogratulovat."

VIDEO: Ovečkinův 50. gól sezony

Ovečkin má před sebou ještě dva roky třináctileté smlouvy na 124 milionů dolarů, a co bude, až vyprší, se ještě neřeší. „Uvidíme," zůstává tajemný během debat o tom, jak dlouho se chystá vlastně hokej hrát.

Motivace mu pravděpodobně nechybí, což se dá pozorovat v tomto ročníku. Ke zlaté medaili z MS do 20 let, třem zlatým z mistrovství světa dospělých, sedmi Maurice Richard Trophy, třem Hart Trophy a Ted Lindsay Award, jedné Art Ross Trophy a Conn Smythe Trophy přidal vloni také Stanley Cup, a i přes hutné letní oslavy vůbec nezpomalil. Dál pálí jako nadržený kanón.

Když minulou sobotu poosmé v kariéře překonal padesátigólovou hranici, stal se po Gretzkym a Miku Bossym teprve třetím mužem historie, jenž něco podobného dokázal. Nechybí mu tedy ani chuť a hlad po gólech.

„Jestli dá i v další sezoně zase padesát gólů závisí skutečně jenom na něm. S jeho odolností je to všechno jenom o tom, jak dlouho se mu ještě bude chtít hrát a jestli bude mít stále k ruce kvalitní spoluhráče," myslí si legenda New York Islanders Bossy.

Nejlepší střelci historie: 1. Wayne Gretzky - 894

2. Gordie Howe - 801

3. Jaromír Jágr - 766

4. Brett Hull - 741

5. Marcel Dionne - 731

...

13. Alexandr Ovečkin - 658

V tuto chvíli se Ovečkin hodně přiblížil jinému rekordu. S jedenapadesáti góly si drží dvougólový náskok mezi nejlepšími střelci sezony a je pradvěpodobné, že uzme poosmé v kariéře trofej pro nejpilnějšího kanonýra. To před ním ještě nikdo nedokázal, sedmkrát byl nejlepším střelcem ligy pouze Bobby Hull.

Důvěru v něj mají mimochodem i spoluhráči a konkurence. „Jestli Gretzkyho někdo může dohnat, tak to je on," řekl jeho dlouholetý spoluhráč a přední nahrávač Nicklas Bäckström.

„Není to žádná bláznivá představa. Má na to a jeho vytrvalost mu může pomoci," myslí si další kanonýr Steven Stamkos z Tampy.

Výsledek uvidíme v příštích letech a bude ho sledovat určitě i Jaromír Jágr, se 766 nejlepší evropský střelec.