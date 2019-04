Mrázek ve Stanley Cupu! Bude tím žít celé město, těší se a chystá svůj kemp | iSport.cz

Jak prožíváte postup do play off, kam se Carolina dostala po dlouhých devíti letech?

„Já si myslím, že to tady prožívají všichni, že si to zasloužili lidi z organizace, kustodi, doktoři, kondiční trenér, všichni lidi kolem, co se tady kolem toho pohybují a nebyli v play off. Pro ně to je velký zážitek, stejně tak pro fanoušky. Bude tím žít celé město, první krůček se povedl.“

Postup jste si zajistili v zápase v New Jersey, byly to velké nervy?

„Nervy bych neřekl, po Novém roce jsme začali hrát fakt dobrý hokej, s přibývajícími zápasy, kdy jsme byli blízko play off, všichni kolem nás vyhrávali, my jsme taky museli. Kluci si to užili, ubojovali jsme si to sami. O to je to sladší.“

Waking up today like pic.twitter.com/Azga8PiKW5 — x - Carolina Hurricanes (@NHLCanes) April 5, 2019

Vy jste v Carolině šel s kůží na trh, podepsal jen roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů, je pro vás postup osobním vítězstvím?

„Šel jsem do týmu, o kterém jsem moc nevěděl. Doufal jsem, že sezona bude dobrá, ale sešlo se všechno. Jsem za to velice rád, doufám, že to bude fungovat dál.“

V základní části jste se dělil o místo v bráně s Curtisem McElhinneym, jak bude vaše spolupráce pokračovat v play off?

„S Macem jsme si sedli od začátku, je starší, zkušenější, v NHL zažil hodně. Byla to taková pomoc ze začátku, bavili jsme se o různých věcech. Jsem rád, že ho mám, uvidíme, jak to bude v play off, jak to trenéři rozdělí.“

V play off se vám zatím rýsují obhájci titulu Washington Capitals, s kterými jste v základní části čtyřikrát prohráli. Řešíte už soupeře?

„Přání nemáme, ani jsme to neřešili, čeká nás důležitý zápas, pořád můžeme být třetí v divizi, pokud by Pittsburgh prohrál. Všichni jsme na stejné startovní čáře. Když budeme podávat týmový výkon, můžeme potrápit kohokoliv.“

Kde je vůle, tam je cesta

Právě se vám rozjíždí vrchol sezony, ale doma už se začíná připravovat váš projekt letního brankářského kempu, jak to zvládáte?

„Mám velké štěstí, že mám kolem toho lidi, kteří se o to ze začátku postarají, Honzu Koukala a Pavla Dřínovského. Komunikujeme mezi sebou, ale nechávám jim volnou ruku. Chci, aby to mělo úroveň.“

Kemp už pořádáte počtvrté, proč jste se do projektu pustil?

„Hlavně proto, že před pěti lety jsem jezdil na různé kempy na pár dní a nelíbilo se mi, jak se tam s klukama zachází, jak to bylo se stravou, kde spali. S Pavlem Dřínovským jsme si sedli a rozhodli jsme se, že to chceme udělat tak, abych gólmanům i rodičům ukázal, že kemp se dá udělat jiným, kvalitnějším způsobem.“

Heslem vašeho kempu je věta ´Kde je vůle, tam je cesta!´ Tenhle přístup od mladých brankářů vyžadujete?

„Nemyslím si, že na jakýchkoli kempech se člověk dokáže zlepšit o hodně procent, že by měl přijít do klubu a měl z něj být výborný gólman. Moje filozofie je, abychom klukům ukázali, jak se dá správně trénovat, makat, jak na ledě, tak mimo led, jak to dělat se stravou. Měl by snad dorazit i Marian Jelínek. Mně se jedná o to, abychom klukům ukázali cestu, kterou jsem si prošel já, a o které věřím, že funguje.“

Co jim můžete předat ze zkušenostní z aktuální sezony?

„Hlavní faktor toho, jak být úspěšný, je být pozitivní, být na správné vlně, být správně naladěn a být psychicky odolný. Když člověk není, může být jakkoli dobrý gólman, ale je to těžké. Co se týká psychiky a naladění, s každým se musí pracovat jinak. Tohle je téma na Mariana Jelínka, pracoval s hodně sportovci, moc dobře ví, že ke každému se musí chovat jinak. Je potřeba, aby kluk našel sám sebe a zjistil, co mu vyhovuje.“

Co chlapce v kempu čeká?

„Když jsou ti kluci mladší, nemáme tam pro ně těžkou posilovnu. Když jdou na hřiště, dělají jednoduché věci, u kterých jde vidět, že je nemají zažité. Kdysi ve Vítkovicích jsme s Petrem Bolkem dělali brankářské tréninky, překážky, dráhy, přeskoky přes kozu, tahle obratnost mi u kluků chybí. Když jdou na oběd, všichni jsou na telefonech. Je to jiná generace, než jsme byli my.“

Ukážete jim něco ze svých tréninkových specialit?

„Ukazujeme jim věci, které trénujeme v letní přípravě, které dělám přes sezonu, jak se rozcvičuju, věci, které děláme věci s trenérem gólmanů, jak se udržovat v tempu. V sezoně se toho moc natrénovat nedá, co nenatrénuje v létě, je těžké dohnat. V NHL je zápasů strašně hodně, trénink jsme měli dva týdny zpátky. Člověk se musí udržovat v posilovně, v permanenci, ohybnost.“

Věříte, že se i díky vašemu kempu dál udrží věhlasná česká brankářská škola?

„Školu máme slušnou, gólmanů je stále hodně. Jen doufám, že se to vezme za správný konec a trenéři, co něco zažili, co hokej hráli, že klukům pomůžou.“