Jsme tam, řval Mrázek v euforii. Na play off čekala Carolina devět let | iSport.cz

Pohled do šatny Hurricanes po zápase mluvil za všechno. Byla tam úleva, ale hlavně obrovská radost a spokojenost. Tahle partička zažila něco, na co fanoušci Caroliny nejsou poslední roky vůbec zvyklí. Uzavírá základní část mezi šestnáctkou nejlepších mužstev v lize.

Od roku 2000 uplynulo už devatenáct let a klub za tu dobu postoupil jen čtyřikrát do play off. V roce 2001 vypadl v prvním kole, v roce 2002 ve finále, v roce 2006 Stanley Cup i za pomoci Františka Kaberleho a Josefa Vašíčka vyhrál a v roce 2009 vypadl ve třetím kole. To je všechno. Hotovo.

Že je poslední postup skutečně daleko značí také letmý pohled na současnou soupisku. NHL v té době hráli jen Justin Williams, Jordan Staal a Curtis McElhinney. To není moc. Také proto se po včerejším triufmu tak slavilo.

I když start pro domácí dobře nevypadal, kapitán hostí Andy Greene po akci kterou odstartoval Pavel Zacha ukryl střelu za klubko hráčů a poslal puk za Mrázkova záda. Český brankář se ani nehnul, neviděl totiž vůbec nic. Jenže to bylo to poslední, co mu během zápasu zmizelo z očí, ostatních 36 střel bezpečně chytil.

„Poslední krok bývá nejtěžší, takže jsme se celkem nadřeli. Každopádně play off jsme si uhráli sami bez cizí pomoci, a to je to nejcennější," řekl Mrázek, který byl v průběhu ročníku velkou oporou a tým táhl hlavně když šlo do tuhého.

Od začátku března do dneška naskočil do deseti duelů, osm z nich vyhrál a průměrně inkasoval jen 1,79 branky na zápas. Lepší čísla měla za stejnou dobu jen čtveřice pravidelně chytajících brankářů. Mrázek ale zůstává skromný.

„Chci pochválit kluky, fanoušky i všechny, co se o nás celý rok starali v kabině. Bez nich bychom tam nebyli a musím říct, že to je super pocit vrátit zase Carolinu do play off," těšilo ho.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - New Jersey

Tam už najisto zamířili také hokejisté Pittsburghu, a to rovnou potřinácté v řadě. To je nejdelší aktivní série v NHL a zároveň jde o nejdelší postupovou sérii Pens v historii. Díky jejich výhře 4:1 nad Detroitem tak ve Východní konferenci zbylo jediné volné postupové místo.

Tomu se ve čtvrtek přiblížili hokejisté Columbusu, a to díky prohře Montrealu 1:2 na ledě Washingtonu. Kanadský tým má stejný počet bodů jako Blue Jackets, jenže parta ze státu Ohio má jeden zápas k dobru.

Montreal navíc čeká těžký soupeř z Toronta, zatímco Columbus se utká s Ottawou a New York Rangers, tedy soky podstatně snazšími. Krásné drama až do konce.