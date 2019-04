Jágr a Ovečkin NEJ Evropané NHL? Vokoun: Ovie se změnil jako Jarda | iSport.cz

S Alexandrem Ovečkinem se potkal ve Washingtonu. S Jaromírem Jágrem v národním týmu absolvoval i dvě zlaté mistrovství světa. Ruský snajpr, jenž zatím v nejlepší lize nastřádal 658 gólů, může Jágra (766) překonat v historickém pořadí střelců. Schází mu 108 zásahů. Brankář Tomáš Vokoun, jenž v NHL odchytal 700 zápasů, popisuje jejich styly.

Jak byste obě osobnosti srovnal?

„Tím, jak přistupují k hokeji, jsou si oba podobní. Bavíme se o generačních hráčích, úplně těch nejlepších na světě. S Jardou jsem hrál, když už měl po třicítce, s Oviem v době, kdy byl poměrně mladý. Oba byli podobní v tom, že se v mládí soustředili hlavně sami na sebe. Tedy tím nechci říct nic špatného.“

Hlavní pro ně byly body, že?

„Když se bavíme o Jardovi, hned v prvních dvou letech vyhrál Stanley Cup s Pittsburghem, ale ten tehdy měl tak nabitý tým hvězdami a veterány, že to na Jardovi až tolik nestálo. Byl mladej, stejně jako Ovie se staral hlavně o svoje statistiky. Což ale není nic špatného. To vidíme i u dalších mladých kluků jako Connor McDavid nebo Nikita Kučerov. Dřív to byl i Sidney Crosby. To jsou hráči, kteří jsou pod obrovským tlakem, lidi od nich body čekají. A když musíš dát gól, při hře trošku šetříš síly na to, až dostaneš puk, abys mohl zaútočit. Takže obranu až tolik nemohou mít propracovanou. Což je logické.“

Vy jste Ovečkina zažil ve Washingtonu v době, kdy se o něm říkalo, že to nebyl tak týmový hráč jako teď. To mu bylo pětadvacet. Je to pravda?

„Změnil se. Stejně jako Jarda. Oba jsou už komplexní hráči. Dopracovali se do stádia, kdy jsou to týmoví kluci, výborní do kabiny. Když si vzpomenu na Ovieho, tak ne, že by na to kašlal, ale jeho styl je teď úplně jiný.“