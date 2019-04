Devils si opět vyberou jedničku draftu. Zásluhy shrábl loterijní mág Hall | iSport.cz

Z posledních sedmi sezon se jen jednou vydali do bojů o Stanley Cup. Přitom v tomto tisíciletí hráli Ďáblové hned čtyřikrát samotné finále nejslavnější hokejové soutěže světa...

Ne. Momentální výsledky New Jersey Devils skutečně neoslní. Všechno zlé je ale pro něco dobré. Třeba to, že bída klubu – se kterým spojil svoji kariéru Patrik Eliáš – v základní části mu zajišťuje lepší výchozí pozici pro losování toho, v jakém pořadí si budou jednotlivé týmy vybírat hráče v draftu. Jako první tahali zástupci Devils před dvěma lety v Chicagu – do jejich celku tak zamířila švýcarská hvězda Nico Hischier.

Letos, stejně jako v ročníku, kdy si zajistili právě Hischiera, skončili na posledním osmém místě v Metropolitní divizi. Šance, že manažer Ray Shero a spol. budou mít právo první volby, byla 11,5 %, třetí nejvyšší po Coloradu a Los Angeles.

A štěstí se usmálo na partu z východního pobřeží. V červnovém draftu, jenž se koná 21. a 22. června ve Vancouveru, si Devils pravděpodobně zajistí služby amerického talentu Jacka Hughse. Sedmnáctiletý mladík je velký hračička, výtečný bruslař, který s pukem dokáže neuvěřitelné kousky. Momentálně hraje za tým s oficiálním názvem USA Hockey National Team Development Program under-18 team, který spadá do mládežnického programu národního týmu.

A jak se Ďáblům povedlo docílit opětovného vítězství v losování? Jejich forvard Taylor Hall pro to má jasné vysvětlení. Rozhodl právě on. „Je to jako když vyhrajete v blackjacku desetinásobek toho, s čím jste začínali. V poslední sázce dáte všanc polovinu peněz a doufáte v nejlepší. Každopádně uspějete,“ rozvášnil se na svém twitterovém účtu vítěz Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče za minulou sezonu.

Už když si před dvěma lety Devils pořídili právě Hischiera, napsal Hall na Twitter, že by si mohl do životopisu dát „specialista na NHL loterii“. Na vysvětlenou - osoba Taylora Halla je totiž magnetem na výsostnou pozici týmů při losování v draftu. Z pozice jedničky si ho vybral Edmonton. U „Olejářů“ působil následujících šest sezon, během nichž Edmonton tahal největší talent hned třikrát, a to včetně megastar Connora McDavida. Pak přešel do Devils a během tří let u tohoto týmu má New Jersey již podruhé možnost první volby.

„Všichni říkají, že Gretzkyho 92 gólů za sezonu nebo Sittlerových deset bodů v jednom zápase nikdo nepřekoná. Ale vyhrát pětkrát losování během vašich devíti let v soutěži? Navíc ve dvou odlišných érách... tento rekord tu zůstane navěky,“ žertoval na Twitteru Hall.

Pak už zvážněl. „Upřímně, už se těším, až v Jersey přivítám jedničku draftu. Skvělý předčasný začátek léta pro Devils,“ zakončilo sedmadvacetileté levé křídlo.

A těší se i nejžhavější kandidát na nejvyšší volbu. „V létě jsem si s Taylorem zabruslil. Choval se ke mně moc pěkně. Budu velmi poctěn a moc šťastný, až si jednoho dne zahraju za Devils,“ popsal Hughes.

Nejspokojený nemůže být ani hlavní muž ve vedení Ďáblů Shero. „Včera jsem měl posezónní tiskovou konferenci a říkal jsem, že nejdůležitější věcí, kterou potřebujeme, je více talentů,“ poznamenal manažer.

A další supertalent klepe na dveře.

Devils ho přihodilo poměrně složité losování. Z čtrnácti očíslovaných míčků, které se pohybují v přístroji, se vygenerují čtyři – existuje 1001 různých kombinací. Na základě umístění po základní části měli Ďáblové šanci na výběr z prvního místa uvedených 11,5 %, což v praxi znamenalo, že výherních pro ně bylo 115 kombinací vytažených míčků.

Štěstí opět hrálo v jejich prospěch…