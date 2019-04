Boston, nebo Toronto? Kaberle by přál oběma, Stanley Cup si zaslouží Tampa | iSport.cz

V Maple Leafs prožil téměř tucet sezon, s 520 body je druhým nejproduktivnějším bekem klubové historie po Börjem Salmingovi, za Maple Leafs sehrál ze všech obránců třetí nejvyšší počet zápasů. Stanley Cup však Tomáš Kaberle získal až po odchodu do Bostonu před devíti lety. V Bruins dodnes působí pět jeho tehdejších spoluhráčů, v týmu Toronta zůstal jediný. Ale v tomhle městě se s rodinou usadil, tam žije a chodí hrát za staré pány.

Na čí stranu se postavíte? Jak budete sérii prožívat?

„Přál bych to oběma, je trochu blbé, když na sebe narazí hned v prvním kole. Nicméně v Torontu už není moc hráčů, se kterými jsem hrál. Jen Kadri, ten je poslední, kterého si pamatuju. Jinak se tam všechno vyměnilo, přišli noví hráči. To v Bostonu zůstalo jádro zhruba stejné. Bergeron, Zdeno (Chára), David Krejčí, Marchand, za mě tam byl už i Tuukka Rask. Pokud jde o play off, z tohohle hlediska mají Bruins zkušenější tým. Toronto je zase mladší, mají výborné, talentované hráče. V NHL patří k nejlepším týmům do útoku, Boston zase výborně brání. V play off taky hodně záleží na gólmanech.“

Jak tedy vidíte brankářský souboj Rask versus Andersen?

„Oba jsou oporami. Rask toho v play off chytal víc, je starší, ostřílenější. Toronto mělo s gólmany dlouhodobě problémy, ale to se změnilo příchodem Andersena. Ten už za sebou taky něco má. Podle řeči těla působí strašně klidně, jemu se za žádné situace nezvýší tep. V tom jsou si však s Raskem podobní. Oba jsou možná až moc klidní (směje se). Dobrého gólmana však nedokáže hned tak něco rozhodit, vyvést z míry. Asi bych se přiklonil na stranu Andersena. Je větší, v brance pokryje víc místa. V posledních dvou letech se mi moc líbí. Doufám, že mu to tak půjde dál.“

Leafs nechali v závěru základní části Andersena odpočívat. To ale běžně dělají týmy, které už mají jistotu postupu, že?

„Ano, a myslel jsem, že ho mohli nechat odpočinout i víc. Leafs však musí začít hrát hlavně dozadu, s otevřeným hokejem by daleko nedošli. Boston se bude snažit to urvat trošku na tvrdost, víc do nich půjde, vždycky byl takový. Vzadu jsou Bruins zkušenější, zároveň mají šikovné hráče. Z mladých se mi líbí DeBrusk, Pastrňák dává hodně gólů, Marchand, Bergeron, David Krejčí, ti všichni jsou produktivní a už něco zažili. Ale Toronto má v útoku větší zbraň.“

Maple Leafs v době, kdy už měli nakročeno do play off, dost polevili. Nemůže to být ošemetné?

„Hráli hodně otevřený hokej. Právě to v play off moc nefunguje, s tím by mohli narazit. Tam nepůjde vyhrávat zápasy pravidelně 6:5, 6:3 a podobně. Kdyby s tímhle chtěli jít proti Bostonu