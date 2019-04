Obří krize, útok na historický kolaps v NHL. Nejsme mrtví, brání se Tampa | iSport.cz

Tampa, před startem play off klub s nejnižším kursem na zisk Stanley Cupu, po dvaceti minutách prvního utkání vedla doma nad Columbusem 3:0. Sázkaři si mnuli ruce. "Peníze zadarmo," říkali si netušíc, že se v Amelie Areně schyluje k bouři. Domácí Lightning ji ale neiniciovali... Blue Jackets senzačně otočili na 4:3, aby o dva dny později už v podstatně sušším dresu vyprášili Tampu i podruhé 5:1.

Svěřencům Jona Coopera v tu chvíli možná hlavou blýskly flashbacky na play off minulé sezony. Tehdy také Columbus v první rundě urval první dva zápasy na ledě Washingtonu (4:3 v OT, 5:4 v OT), aby následně čtyřikrát za sebou padl a nakopl Capitals k prvnímu Stanley Cupu v historii organizace.

Jenže Lightning provařili v noci i třetí zápas (je to podruhé v historii NHL, kdy majitel Presidents Trophy v prvním kole prohrává 0:3) a organizace, která před startem play off vyhrála 62 z 82 zápasů a získala neuvěřitelných 128 bodů, čelí nové situaci. Tři utkání za sebou neprohráli Lightning v základní části ani jednou.

"Ještě nejsme mrtví! V kabině není nikdo, kdo by nevěřil, že ještě můžeme sérii otočit," burcoval po utkání trenér Tampy Jon Cooper, který se v duelu číslo 3 musel obejít bez dvou klíčových hráčů - na jeden zápas suspendovaného Nikity Kučerova a zraněného Victora Hedmana. "Chyběli nám, Kučerov je důležitou součástí týmu. Když není v sestavě, je to znát. Stejně tak Hedman. Ale bojovali jsme, to mi dává naději. Utkání bylo těsné, stačilo pár maličkostí, a dopadlo úplně jinak," dodal Cooper.

První třetina v Nationwide Areně branky 19.224 fanouškům nenabídla. Na začátku prostřední třetiny mohl otevřít skóre Ondřej Palát, ale Sergej Bobrovskij mu šanci chytil. Vzápětí udeřil na druhé straně z dorážky Matt Duchene a v přesilové hře zvýšil ve 29. minutě Oliver Bjorkstrand. "Snažili jsme se hrát trpělivě a hodně nás povzbudil druhý gól. Už v průběhu sezony jsme hráli dobré zápasy, ale chyběla konzistence v našich výkonech. Teď to vypadá, že jsme konečně našli naši identitu," myslí si obránce Columbusu Seth Jones.

VIDEO: Podívejte se na třetí porážku Tampy v play off v sestřihu

Jones a jeho parťáci se definitivu nadstavby zajistili až kolo před koncem základní části díky výhře v prodloužení v Madison Square Garden nad Rangers.

Neuvěřitelná jízda Blue Jackets

Tampa Bay vrhla ve třetí třetině vše do útoku a zasypala v ní Bobrovského sedmnácti střelami. Uspěl jen Palát, když z dorážky vlastní střely snížil, výhru Columbusu ale zpečetil při power play Cam Atkinson.

"V play off bez opravdu dobrého gólmana nevyhrajete. Bob nás v těch posledních deseti dvanácti minutách hodně podržel a vytáhl skvělé zákroky. Potřebujeme, aby takhle chytal i příště, protože se dá očekávat, že budou příště hrát tak jako dnes na konci," řekl trenér Columbusu John Tortorella na adresu první hvězdy zápasu.

Lightning dojíždí na produktivitu, v základní části stříleli svým soupeřům v průměru 3.89 branky na duel a byli v této kategorii nejlepší v celé soutěži. V play off došlo k poklesu na 1.67 gólu na utkání, horší je jen Colorado. Naději na zvrat dává návrat Nikity Kučerova, který v dalším utkání nebude chybět. Tampa nutně potřebuje, aby se nejproduktivnější hráč základní části (128 bodů) probudil, v prvních dvou duelech nezapsal ani bodík.

Tristní "kanadu" Tampy vedou beci Erik Černák 3 zápasy, 0 gólů, 3 asistence, +1

Mikhail Sergačev 3 zápasy, 1 gól, 1 asistence, -1

Ondřej Palát, 3 zápasy, 1 gól, 0 asistencí, -2

Nikita Kučerov, 2 zápasy, 0 gólů, 0 asistencí, -2

Steven Stamkos, 3 zápasy, 0 gólů, 0 asistencí, -5

Tyler Johnson, 3 zápasy, 0 gólů, 0 asistencí, -1

Brayden Point, 3 zápasy, 0 gólů, 0 asistencí, -2

A je tu další gól v síti Tampy... • Foto AP Photo/Jay LaPrete

"Náš tým není jen Nikita Kučerov, Steven Stamkos a Brayden Point (společných 318 bodů - 127 gólů a 191 asistencí v základní části), ale spousta dalších hokejistů. Potřebujeme, aby naši lídři zabrali a ukázali cestu ostatním," přeje si kouč Jon Cooper.

"Zlepšujeme se, postupně, ale progres tam je. V průběhu zápasu jsme začali konečně používat naše zbraně a vytvářeli jsme si šance. Škoda, že jsme takhle nehráli trochu dříve. Snad si to ale přeneseme do dalšího utkání," zadoufal si Tyler Johnson.

"Ještě není hotovo, ale baví nás to. Je to neuvěřitelná jízda a chceme sérii dotáhnout. První šanci máme příště doma před našimi skvělými fanoušky. Zasloužili by si, kdybychom tady sérii uzavřeli," přidal pohled z druhé strany ledu Matt Duchene.

Pokud Columbus vyhraje i čtvrtý zápas, premiérově bude slavit postup do druhého kola Stanley Cupu. "Čeká nás ještě hodně těžká práce," zakončil povídání šéd střídačky Columbusu Tortorella. Čtvrtý duel série je na programu v noci z úterý na středu opět v Columbusu.