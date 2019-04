Mrázek ovládl geniální brankářský souboj, první výhru získalo i San Jose | iSport.cz

San Jose vstoupilo do semifinále Západní konference vítězstvím 5:2 nad Coloradem. • Profimedia.cz

SOUHRN | Petr Mrázek zastavil v úvodním utkání semifinále Východní konference NHL všech 31 střel New Yorku Islanders, dovedl Carolinu k výhře 1:0 v prodloužení a stal se největší hvězdou zápasu. Český brankář si připsal druhou nulu v letošním play off. San Jose vstoupilo do semifinále Západní konference vítězstvím 5:2 nad Coloradem.