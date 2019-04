Kontroverzní zákrok pod lupou. NHL se omluvila a potrestala rozhodčí | iSport.cz

Hokej v play off býval v zámoří vždycky drsnější než ten v základní části. I když hráč ležel zraněný na ledě sudí často nepískal a čekal, jak se situace vyvrbí a hráči dal vždycky nejdříve šanci doputovat na střídačku. V současné době už to je jiné a muži v pruhovaném se za každé situace snaží dbát na zdraví hráčů. Takové jsou rozkazy.

Jenže ne vždy to bývá snadné, o čemž se přesvědčili zkušení Dan O´Halloran a Eric Furlatt. To oni se rozhodli vyřadit Eakina ze hry poté, co Pavelskimu na ledě začala z hlavy téct krev. Jenže šlo o souhru nešťastných náhod, v žádném případě ne o faul, který by se měl takhle zostra potrestat. No a zbytek znáte.

Vedení soutěže se teď rychle rozhodlo zasáhnout. Oběma rozhodčím zastavilo pro druhé kolo bojů o Stanley Cup činnost a generální manažer týmu Golden Knights George McPhee navíc tvrdí, že došlo i na omluvu.

„Z ligy se ozvali a omluvili se,“ řekl McPhee pro The Mercury News. „Rozhodčí chybovali a je mi jasné, že je to mrzí. Chtěli jen dobře udělat svou práci, přesně jako se o to snažíme my všichni,“ pokračoval rozumným tónem.

Druhá věc je ta, že žádný tým, a už vůbec ne tak kvalitní jako je ten z Vegas, by si neměl během pětiminutového oslabení nechat dát čtyři branky. To je neomluvitelné pro kohokoliv.

VIDEO: Faul na Pavelskiho

„Bylo by příjemnější prohrát 0:6 než tohle,“ řekl pak další den pro NHL.com skleslý Paul Stastny, který se také nachomýtl k Pavelskiho vyřazení ze hry. Eakin totiž do kapitána San Jose strčil, ale Stastny mu pak lehce při pádu napomohl na led.

Každopádně nikdo z týmu ale nevěší hlavu, tentokrát z toho nebylo finále Stanley Cupu jako před rokem, přesto se sezona hodnotí jako úspěšná. Ve Vegas si díky několika novým příchodům utvořili silné týmové jádro a mužstvo by se dál mělo držet mezi nejlepšími. I díky této lekci.

„Teď nás to všechny fakt bolí, špatně se nám spí a každého to pořádně štve, ale věřím tomu, že i díky této zkušenosti budeme další rok zase lepší,“ říká útočník Max Pacioretty, který v sérii v sedmi zápasech sesbíral jedenáct bodů.

No a co Pavelski? Kanonýr San Jose pravděpodobně nenaskočí minimálně do prvního kola proti Coloradu, které startuje v Kalifornii už v noci na sobotu. O tom, co ho trápí, se nemluví, ale nejspíš by mělo jít o následky otřesu mozku.

„Nemyslím si, že hned bude moci naskočit, ale ve finále to mohlo být ještě horší. Nemá naštěstí třeba rozbitou lebku,“ řekl po čtvrtečním tréninku trenér Peter DeBoer, jehož svěřenec kromě rány do hlavy už v prvním zápase 1. kola po ráně pukem do tváře přišel o několik zubů.

To je zkrátka play off hokej.