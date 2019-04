Sestřelil Krejčího a musel pykat. Bolestivou odvetu zařídil Chára | iSport.cz

Torey Krug a Oliver Bjorkstrand se do sebe pustili, ale vše se obešlo bez trestů • AP Photo/Charles Krupa

První zápas 2. kola play off NHL mezi Bostonem a Columbusem nedohrál český útočník David Krejčí. Důvodem byl hit od bývalého spoluhráče Rileyho Nashe, který poslal playmakera domácích do šaten. Netrvalo to dlouho a přišla odvetná akce, kterou si vzal na starost sám Zdeno Chára. Hned v prvním střídání druhé bitvy si na Nashe počíhal a tvrdě ho posadil na zadek.