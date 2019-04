Válku proti Pastrňákovi a spol. vede "dinosaurus". Sejme dalšího favorita? | iSport.cz

Nepasuje do kolonek trenéra nové doby, který si za každé okolnosti drží svoje vystupování na diplomatické úrovni a všechny informace má schované po kapsách v elektronických zařízeních. John Tortorella je jiný. Když ho naštvete, prostě vás pošle do prd… a je mu jedno, jestli u toho jsou kamery, nebo ne. Co si myslí, to řekne. Hned a ostře.

Na co klade největší akcent? Nasazení a disciplína. Netají se názorem, že víc než moderní statistiky potřebujete při hokeji svaly. Tortorella je svůj, byl a vždycky bude.

„Je to kurva dobrá příležitost se postavit proti nim tváří v tvář a jít rovnou na ně,“ řval na svůj Columbus v šatně před začátkem série 1. kola Stanley Cupu s Tampou. Vítěze základní části semlelo jeho tornádo 4:0 na zápasy. Mluvil o tom, jak hráči mají zapomenout na dovednosti a všechna čísla z minulosti. Přesně to udělali.

Teď Tortorella vaří plán, jak zničit Boston, stav série je 1:1 na zápasy a třetí se hraje v úterý v noci. Má rád, když jeho tým hraje tvrdě, rychle a soupeři bere energii. V kostce: když ho ničí. To je Tortorellův hokej, kterému čelí David Pastrňák a spol. S podceňovaným týmem už jednou Stanley Cup vyhrál, NHL ovládl v roce 2004, když vedl Tampu. Z Blue Jackets cítíte podobnou sílu.

„Během sezony je na vás opravdu hodně tvrdý, tlačí vás, abyste šli na maximum. Ale jakmile začne play off, máte pocit, že veškerý tlak bere na sebe. Je vynikající motivátor,“ vzpomínal na něj pro The Athletic bývalý útočník Tampy Vincent Lecavalier.

Šedesátiletý vulkán John Tortorella má pořád sílu. Vyladil tým, který vyřadil Tampu, teď peče recept na Pastrňáka a spol. • Foto Profimedia.cz

Není jen vřeštící pavián

Stejné je to i teď s Columbusem. K jeho stylu práce přesně pasuje věta, kterou vypálil na začátku sezony: „NHL se změnila na přehlídku objímání, což je vyloženě frustrující. Na ledě mi chybí mezi soupeři nenávist, to mě štve.“ Realita? Útočník Riley Nash v prvním zápase série s Bostonem sestřelil Davida Krejčího, který po jeho hitu není úplně fit. Zápas číslo dva: na Nashe vyrazil slovenský obr Zdeno Chára, hned v prvním střídání. Takže nenávist by byla…

Vidíte, že tohle je vyloženě emoce, se kterou si Tortorella tyká. Vzteká se často, asi i rád. Když mu Barry Trotz ještě jako trenér Washingtonu vzkazoval, že jeho hráč simuluje, opáčil, ať nefňuká. Když si v létě Jack Johnson, jeho bývalý svěřenec z Columbusu, stěžoval po odchodu do Pittsburghu, že moc nehrál, Tortorella hned vypálil: „Všichni víme, že Jack má nějaké problémy. Hádejte, kdo se mu snažil pomoci? My, kurva. A on do prdele nemá ani koule, aby mi zvedl telefon, když mu volám.“ A vzkaz pro generálního manažera Pittsburghu, který dodal, že Johnson nebyl na tribuně kvůli výkonnosti? „Ať drží hubu.“

To jen tak na ukázku. Seznam, s kým se Tortorella poštěkal, byste četli ještě zítra. Třeba novinář z NY Post Larry Brooks by mohl vydat klidně knihu s názvem: „Jaké to je, když mě nenávidí John Tortorella“. On ale není jen pavián, který vřeští na všechny kolem. Umí situaci i někdy odlehčit, třeba jako na tiskové konferenci po přestupové uzávěrce. Na pultíku před ním stále blikal telefon, kde měl novinář z The Athletic Tom Reed zapnutou nahrávací aplikaci, ale taky mu volala jeho matka. V jednu chvíli trenér hovor zvedl: „Paní Reedová? Zdravím vás, tady je John Tortorella, jsme zrovna na tiskovce. V pořádku, radši si povídám s vámi než se synem. Ano, je nezdvořilé, že vám nevolá zpátky, ale má nějakou práci, pak se vám ozve. Rád jsem vás slyšel,“ pobavil sál.

Je zpátky, definitivně. V Tampě získal pověst trenéra, který vyladí svůj tým na vrchol. Během angažmá u New York Rangers (2008-2013) o ni přicházel, ve Vancouveru (2013-2014) vyhořel. A když Spojené státy pod jeho vedením na posledním Světovém poháru padly s Kanadou, výběrem Evropy i Českem, slízl doma kritiku. On chce jen velké a těžké hráče, jenže to je minulost, hokej je jinde. „Ale my vybrali i hodně šikovné hráče, jen vy byste rozcupovali jakoukoliv soupisku,“ štěkl na novináře.

Šedesátiletý trenér v Columbusu? Ukazuje, že jeho hokejová vize má smysl. Nevadí, že se občas vymyká, funguje. Jen řečmi kolikrát odvádí pozornost od hlavního tématu své práce, nejde mu jen o to, aby se tým srážel a likvidoval. Chce vyhrávat, třeba systém a slabiny Tampy načetl naprosto dokonale. Tortorella je ve válce, na tenhle režim musí najet i Boston. A když ne? Jednoduché. Vyrazí na Floridu, kde se opalují už hráči Lightning.